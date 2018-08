Bretagne, France

A l'arrière des poids lourd, certains font cuire leur repas du midi à l'aide d'un petit réchaud. D'autres ont simplement coupé le moteur pour se reposer un peu. Sur le parking, des plaques d'immatriculation venues de toute l'Europe. "Il y a beaucoup de chauffeurs qui viennent des pays de l'Est", détaille Philippe qui travaille pour une société de déménagement.

On est comme les cirques itinérants, on se déplace tous les jours !

Chaque jour le même programme : quatre heures et demie de route puis quarante-cinq minutes de pause. Le tout bien contrôlé par des cartes électroniques. "On est comme les cirques itinérants, on se déplace tous les jours !" plaisante Philippe. Il partage la route avec son collègue Ni, tous les deux ils sillonnent l'Europe entière. Portugal, Espagne, Croatie... "On voit du paysage", commente Ni.

Mauvaise image du métier

Au début de l'année, la Fédération des transports routiers de Bretagne a recensé 1 200 postes de conducteurs routiers à pourvoir. En cause notamment, des départs à la retraite non remplacés et une image du métier qui ne fait plus rêver. "Les gens n'aiment pas les camions... Pourtant sans les routiers, il n'y aurait pas de marchandises livrées dans les magasins !", rappelle Philippe.

A LIRE AUSSI - Sur la RN 165 - Une pause sur l'aire de covoiturage de Park Poullic

A LIRE AUSSI - Sur la RN 165 - Dans ce restaurant routier, le temps est devenu précieux