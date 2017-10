Sur le chantier de la construction d'une toue cabanée à Châtellerault

L'association des Bateliers de la Vienne ouvre son chantier aux visiteurs. Après la construction de la Vigeane en 2005, ils se lancent dans une nouvelle toue cabanée, ce bateau de transport qui naviguait sur la Vienne. Mais ils misent sur un bateau plus petit.

9 mètres de long, 2,40 mètres de large. Pas question de voir aussi grand qu'avec la Vigeane actuellement près du Pont Henri VII à Châtellerault. L'association des Bateliers de la Vienne mise sur une toue cabanée plus petite pour pouvoir la faire naviguer sur la Vienne sans trop de difficultés.

A l'origine du projet, 15 bénévoles retraités passionnés de bateau. Ils apprennent les uns des autres. Certains n'y connaissaient rien au bois et sont aujourd'hui calés. "C'est quel bois ça?" demande un visiteur. "Du chêne" répond fièrement Faïm. Il faut dire que seule la coque est terminée et il a fallu plus de 900 heures de travail. La "partie la plus technique" selon Rémy de l'association.

Un projet de près de 15.000 euros

Et il a fallu financer le projet "entre 10.000 et 15.000 euros " indique Rémy. Des économies personnelles, des aides des communes, mais aussi un appel au financement participatif à hauteur de 3.000 euros. Et "ça marche" selon Rémy. 2.470 euros ont déjà été récoltés. Mais les amoureux de bateaux sont encore ouverts aux dons.

Reste encore à monter la cabane et trouver le nom. Les membres de l'association ont bien quelques idées : "il faudrait s'intéresser à l'endroit où la Vienne prend sa source" annoncent-ils tous en chœur.

Le chantier est ouvert jusqu'à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.