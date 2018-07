Fermé en 1992 à cause d'un envasement trop important le canal Condé Pommeroeul va finalement rouvrir en 2022 après plus de 5 ans de travaux. Un canal agrandi qui devrait acheminer 3 millions de tonnes de marchandises et plus du double en 2036.

Condé-sur-l'Escaut, France

Pour rouvrir le canal il va falloir extraire 1.3 millions de tonnes de sédiments issus des pratiques agricoles et industrielles des 2 côtés de la frontière dans les années 80. Malgré les gros efforts réalisés côté belge pour réduire ces sédiments, le mal était déjà fait.

Mais vu l'importance économique de ce tronçon de 11.4 km entre la Seine et l'Escaut, le conseil régional, la région wallonne et Voies Navigables de France ont décidé de rouvrir le canal. Un chantier de 80 millions d'euros cofinancé par les 3 parties très attendu par les industriels du secteur et par le nouveau port à conteneurs de Saint Saulve.

Réseau fluvial Hauts de France /Belgique - VNF

Les premiers travaux ont commencé en 2017 pour aménager des espaces naturels aux espèces qui vont être un peu chamboulées par ces travaux. 27 hectares de zones humides ont été créées avec bientôt des frayères à poissons.

Une des zones humides ou sera aménagée une frayère à poissons © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le pont de Saint-Aybert a lui été déplacé et remonté pour éviter une gêne de la circulation, et en ce moment ce sont 3 grandes zones de dépôts qui sont aménagés à Maing, Fresnes sur Escaut et Condé pour stocker les sédiments en attendant une éventuelle solution de recyclage.

Des péniches de 3000 tonnes, l'équivalent de 150 camions

Des sédiments qui seront enlevés à partir de 2020, 28 mois de travaux de dragage et d'élargissement puisque le nouveau canal permettra de faire passer des péniches 2 fois plus lourdes qu'avant, soit des 3000 tonnes, l'équivalent de 150 camions qui ne circuleront plus sur les routes.

Avec ce nouveau canal qui permettra de gagner une demie-journée de navigation, VNF table sur 3 millions de tonnes transportées dès l'ouverture du canal et plus du double d'ici 2036 même sans la mise en service du Canal Seine Nord. VNF qui espère aussi développer le tourisme fluvial notamment venu des Pays Bas sur cet axe.