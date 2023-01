Sur le périphérique de Nantes, une nouvelle phase de chantier porte de Gesvres

A partir de ce lundi 23 janvier et jusqu'au 9 février, sur le périphérique de Nantes, la circulation sera interrompue quatre nuits par semaine de 20h30 à 5H30 entre la porte de Gesvres et la porte de la Chapelle. L'autoroute A11 sera également fermée entre l'échangeur de Vieilleville et la porte de Rennes (sens Paris/Nantes) et entre la porte de Rennes et la porte de La Chapelle (sens Nantes/Paris). Ces fermetures sont la conséquence d'une nouvelle phase de chantier entamée ce lundi à hauteur de l'échangeur de la porte de Gesvres dont le réaménagement se poursuit .

Elargissement de la chaussée

Dans ce secteur la chaussée va être élargie pour offrir à terme deux fois deux voies entre le périphérique nord et le périphérique est, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, d'où les bouchons quotidiens. Ces travaux vont durer six mois, ils seront menés sur le terre-plein central, la circulation est donc déportée sur les voies les plus à droite. Pendant cette phase, la pile du futur pont de la route de La Chapelle va par ailleurs être construite. Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 70 km/h, "des contrôles de vitesse seront fréquemment menés" indique Vinci autoroutes dans un communiqué.

Construction d'un viaduc

Dans un même temps, la construction du viaduc ouest qui doit relier l'A11 au périphérique est se poursuit. Les éléments de la charpente métallique sont assemblés sur le site depuis plusieurs mois. Un premier lançage de cette charpente a eu lieu à l'automne dernier, le deuxième lançage va se dérouler durant les nuits du 30 janvier au 2 février. Une opération délicate, une fois installé, cet ouvrage pèsera 520 tonnes et mesurera 120 mètres de long.