Sur le pont de Bédarrides : une circulation alternée pour mieux le préserver

Des feux tricolores vont être installés de part et d'autre du pont de l'Ouvèze à Bédarrides

Le pont roman de Bédarrides est menacé. Appelé aussi Pont de l'Ouvèze il a été construit au moyen-âge et selon des experts il est désormais fragilisé. Des feux tricolores vont donc être mis en place pour faire respecter une alternance de la circulation avec pour objectif : réduire le poids qui pèse à l'instant T sur l'édifice.

ⓘ Publicité

Préserver le pont...

"Avec la sécheresse, tout ce qui scelle les pierres, sèche. Donc elles se désolidarisent et ça déséquilibre le pont. C'est un des soucis", explique Jean Bérard, le maire de Bédarrides. L'autre problème c'est que ce pont, construit au Moyen-Âge, est désormais très fréquenté par des voitures, des tracteurs et même des camions (alors que la circulation y est interdite pour les poids-lourds). L'édifice supporte de moins en moins bien le poids qu'il a à porter.

et la circulation.

"Mettre des feux tricolores permettrait de faire respecter l'actuelle alternance indiquée par des panneaux et de réduire le poids à un instant T sur le pont. Si vous n'avez pas deux véhicules qui se croisent, le pont supporte forcément moins de poids. C'est ce que m'expliquent les experts du Conseil départemental, à qui appartient juridiquement le pont", ajoute Jean Bérard. Le fait que l'alternance instaurée par les panneaux ne soit pas respectée excentre en effet le poids de la circulation sur les côtés de l’ouvrage.

Au début, l'élu n'était pas favorable à cette option puisque mettre un feu côté village risque de créer des bouchons notamment dans le rond-point. Il lui a donc été proposé que le feu soit vert plus souvent côté village pour le décongestionner.

"Ça va être la pagaille. Tout le monde passe par là", s'inquiète Benoit, un habitant. D'autres sont plus compréhensifs comme Mandy, très attachée au pont de l'Ouvèze. "Ce pont c'est toute ma jeunesse. C'est un souvenir et ce serait dommage de le perdre. La circulation sera peut-être un peu bloquée mais il faut que les gens arrivent à s'adapter", affirme-t-elle. Pour une solution à plus long terme, des travaux sont envisagés pour consolider le pont. Mais pas avant 2024.