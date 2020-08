Sur le Pont de Normandie, un travail de fourmi pour remplacer des haubans

Si vous avez emprunté le Pont de Normandie, vous avez dû voir que ça bouchonne ! En effet, il y a des travaux depuis plusieurs semaines sur le Pont qui relie la Seine-Maritime et le Calvados et du coup la circulation ne se fait que sur une voie. D'où les bouchons au péage et lors de la traversée. D'autant que l'été, c'est là que le trafic est le plus dense mais en réalité les travaux ont été retardés à cause du COVID car ils devaient débuter en mars.

Trois haubans à remplacer

Le Pont de Normandie qui a 25 ans compte 184 haubans. Les travaux de cette année prévoient d'en remplacer trois. Les haubans, ce sont ces énormes gaines blanches qui renferment les câbles qui maintiennent les tabliers du Pont. Il est donc essentiel qu'ils soient en bon état ! Clément Fasquelle est le directeur adjoint des Pont de Normandie et de Tancarville à la CCI Seine Estuaire, gestionnaire des deux ouvrages :

Ces 3 haubans avaient un acier rouillé. Rien de grave mais ça ne va pas guérir tout seul, autant guérir avant d'être dans l'urgence"

Les haubans sont des gaines qui renferment le système de câblage du Pont © Radio France - Amélie Bonté

Sous nos pieds, le bitume tremble légèrement à chaque passage de camions ou de voitures. 21 000 véhicules en moyenne chaque jour et en plein été c'est la période la plus dense mais pas de panique, le pont bouge et c'est normal. C'est sa conception même avec ces haubans qui fait qu'il n'est pas figé.

C'est un ouvrage qui est complexe avec plusieurs systèmes de câble" explique l'un des responsables du chantier

Si on lève les yeux, on aperçoit les cordistes qui travaillent sur les haubans, à plus de 150 mètres du sol. Mathieu Guesdon est l'un des responsables du chantier réalisé par Freyssinet, une filiale de Vinci :

Les cordistes sont nos yeux et nos mains, guidés depuis le sol par liaison radio"

Les cordistes travaillent à plus de 150 mètres du sol pour remplacer les haubans © Radio France - Amélie Bonté

Au delà d'un vent à 60km/h, impossible pour les cordistes d'opérer... c'est un vrai travail de fourmi qui va continuer jusqu'à la fin de l'automne. Ces travaux ont coûté 2 400 000 euros (pour la CCI Seine Estuaire qui est gestionnaire du Pont) mais il n'y aura pas de répercussion sur le montant de l'abonnement du péage. En effet, le tarif avait déjà augmenté il y a quelques mois en prenant en compte le coût de cette opération.