Quelques jours avant le chassé-croisé du 15 août sur les routes et autoroutes... Bilan des chiffres de la mortalité nationale et routière: plus d'accidents qu'en 2017, mais moins de tués en Côte-d'Or. Il faudra attendre un peu pour connaître l'effet de la limite à 80km/h.

Bilan sur les routes ce 31 juillet 2018 en Côte-d'Or: le nombre d'accidents et de blessés est en hausse comparé à l'année dernière. En revanche, le nombre d'accidents mortels est en baisse : 13, contre 25 tués en 2017.

On se rapproche de 2015 quant au nombre de morts sur les routes

"On ne peut que se féliciter que le nombre de morts soit en baisse et se rapproche du nombre de l'année 2015, année de référence. Cependant, il y a encore cependant trop d'accidents," explique Frédéric Sampson, directeur de cabinet Préfet Bourgogne-Franche-Comté, Préfet Côte-d'Or depuis le 1er août, chargé de sécurité publique, civile et routière. 2015 est la meilleure année en terme d'objectifs atteints pour la sécurité routière.

En Côte-d'Or, on dénombre 137 accidents dont 13 mortels et 181 blessés depuis le début de l'année, soit neuf accidents de plus qu'au même moment en 2017. Néanmoins, le nombre de tués sur les routes semble diminuer: on compte 13 morts au 31 juillet 2018, contre 25 en 2017.

Les principales causes d'accidents sont la somnolence ou l’hypovigilance. Un accident mortel sur trois est dû à l'usage de l'alcool et un dépistage positif aux stupéfiants est constaté dans 26 % des cas d'accidents mortels - Frédéric Sampson

80 km/h : le nombre de flashs augmente de 77 %

Objectif: 300 morts en moins par an sur les routes. Il est encore un peu tôt pour faire le bilan des effets de cette nouvelle législation en terme de sécurité routière. Après la phase de prévention, les premières sanctions ont débuté le 10 juillet pour ceux qui dépassaient les 80km/h sur les routes départementales sans séparation de voie.

Le nombre de tués est en baisse par rapport à l'année dernière au 31 juillet 2018. On va attendre de voir si cette tendance se confirme sur les prochains mois pour pouvoir tirer un bilan sans doute positif du passage aux 80 km/h. Notons que sur les routes départementales, 40% des accidents sont causés par une vitesse excessive au niveau national - Frédéric Sampson

La délégation interministérielle à la sécurité routière a comparé le nombre de flashs entre juillet 2017 et 2018 sur un radar récemment installé à Volnay, sur la route départementale 974 entre Chalon-sur-Saône et Beaune. Cet équipement flashe dans les deux-sens de circulation. Une hausse de 47 % du nombre de flashs apparaît sur ce radar par rapport à 2017, avec 3 300 flashs comptabilisés sur le mois de juillet 2018 .

Dans le département, avant et après l'entrée en vigueur de la mesure, le nombre de flashs a augmenté de 77% entre juin et juillet 2018. "Ces chiffres doivent être relativisés, puisque l'emplacement des radars n'est pas nécessairement identique, la technologie utilisée non plus. En 2018, installation de radars à double sens et de radars discriminant les véhicules légers ou poids lourds".

Pour rappel, un excès de vitesse entre 20 et 30 km/h vaut une amende de 135 euros et le retrait de deux points de permis.