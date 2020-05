La Fédération des motards en colère de la Loire appelle à la prudence avec l'arrivée des beaux jours

Avec le retour du beau temps, on a ressorti la moto à Saint-Etienne et dans le Pilat le weekend dernier ou on attendait cette première sortie post confinement. Mais, parallèlement, les secours ont constaté une hausse des accidents dans la Loire et la Haute-Loire.

L'occasion pour le coordinateur de la Fédération des motards en colère de la Loire d'appeler à la prudence quand on enfourche à nouveau son engin après des mois sans pratiquer. Christophe Babonneau rappelle quelques règles de sécurité à suivre:

"Sur sa moto, il faut être super humble. On est tous pressé de reprendre la route, les voitures aussi. On a un paysage magnifique avec un beau relief dans le Pilat et le Forez. Il faut être super prudent, surtout quand on n'a pas roulé de tout l'hiver."

On n'est pas sur un circuit quand on est sur la route. - Christophe Babonneau

"On est super pressé de sortir sa machine. Il faut déjà bien s'assurer qu'elle est bien entretenue, bien s'équiper et prendre la moto avec plaisir. On n'est pas sur un circuit quand on est sur la route. C'est vraiment une notion de partage de la route."