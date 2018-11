Syndicats et usagers des transports charentais refusent de soutenir les gilets jaunes

Charente, Charente-Maritime, France

Forums, pages Facebook ou réunions publiques. La manifestation contre la hausse des prix du carburants s'organise en Charente et en Charente Martime. Plusieurs blocages sont prévus samedi matin partout en France comme à La Rochelle, Cognac, Saintes, Rochefort ou encore Surgers. Cette mobilisation citoyenne est soutenue par plusieurs partis politiques (le Rassemblement National, Debout la France ou La France insoumise) mais il y a aussi ceux qui, dans le monde associatif et syndical, contestent l'argumentaire des gilets jaunes.

Une hausse des taxes exagérée

Non le prix des carburants n'a pas explosé et il n'est pas plus élevé que lors du dernier pic de 2012 affirme la Fédération des usagers des transports (FNAUT). Surtout, cette augmentation est loin d'être dû uniquement à la hausse des taxes. "L'augmentation est pour les trois quarts dû aux prix du pétrole qui ont beaucoup augmenté et pour un quart à la hausse des taxes", explique Benoit Groussin, le président de la FNAUT en Poitou Charentes.

La question écologique oubliée

Selon Benoit Groussin, le mouvement des gilets jaunes est irresponsable et anachronique parce qu'il n'interroge pas notre dépendance à la voiture. "Si demain l'essence ou le gazole utilisé quotidiennement par chacun d'entre nous était encore moins chers, nous serions encore plus dépendants. Donc aujourd'hui la question c'est comment limiter à la fois nos déplacements et comment faire en sorte d'avoir des déplacements plus propres".

Les syndicats redoutent des débordements

A la CGT comme à la CFDT, on refuse de soutenir des blocages auquel le Rassemblement national va se joindre. Ce que craint Thierry Sébire de l'union départementale cégétiste de Charente, c'est que la colère ne se transforme en violence : "Je pense que ça va offrir un prétexte aux échauffourées et un prétexte aux violences policières. D'ailleurs, le gouvernement a donné l'ordre de ne rien laisser passer". Le syndicaliste a en mémoire le Jour de Colère, en 2014 contre François Hollande. La manifestation parisienne, aux revendications multiples, avait été émaillée par de nombreux affrontements.