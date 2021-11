Le tracé du futur tramway de Brest est quasi définitif

Plus d'un millier de riverains et d'usagers des transports se sont exprimés lors de la concertation publique "Mon réseau grandit", dont la synthèse a été restituée jeudi soir à Brest. Les 1132 contributions ont permis d'affiner le tracé de la seconde ligne de tram et du futur BHNS, prévus pour 2026.

Un terminus en bas de l'hôpital Cavale Blanche

Une majorité se dégage pour un positionnement du terminus du tramway (ligne B) en contrebas de l'hôpital, ce qui permet d'envisager un prolongement ultérieur vers le Questel ou le quartier de la Cavale Blanche. Cette option nettement moins coûteuse nécessitera un dispositif mécanique pour gravir la pente jusqu'au hall d'accueil de l'hôpital. Un tapis roulant incliné et couvert est envisagé.

Le pont de la Villeneuve élargi

Initialement, les techniciens imaginaient fondre les voies tramway dans les voies de circulation automobile, comme sur le pont de Recouvrance. Ce scénario a soulevé des inquiétudes, notamment du côté des services de secours. La copie a donc été revue et le tram ne roulera que sur une voie unique, à l'emplacement actuel de la piste cyclable. Le pont sera élargi en encorbellement pour ajouter la voie verte (piétons et vélos).

Le tracé dans Bellevue est tranché

Plusieurs variantes étaient à l'étude pour la traversée du quartier de Bellevue. C'est l'option Gascogne qui est privilégiée, avec une station implantée tout près de la Brest Business School (BBS), au niveau de la rue de Lesneven. Sa position a été légèrement modifiée grâce à la concertation avec les riverains, qui alertent aussi sur la suppression de places de stationnement et d'espaces verts et de loisirs existants.

Côté sud, une nette préférence s'est exprimée pour un passage par Kergoat, via la rue Maréchal Vallée. Ce tracé plus direct limite les nuisances et évite de démolir des logements. Il permet en outre une meilleure desserte de l'UBO.

L'arrivée du BHNS à Lambé modifiée

Au regard des contributions, les équipes du maître d'ouvrage ont aussi tranché l'itinéraire du Bus à haut niveau de service (ligne D). Entre le boulevard Léon Blum et le croisement avec le boulevard de l'Europe, il empruntera la rue Jules Lesven (qui sera exclusivement dédiée au BHNS) et le nord de la rue Robespierre (qui passera en sens unique). Ce tracé rend possible une prolongation vers Keraudren. Au niveau du bourg de Lambézellec, le terminus envisagé initialement (sur le parking face au Fournil de Lambé) ne convient pas. Il devrait être implanté plus au nord, le BHNS desservant finalement les quartiers Richepin et Menez Bihan.

Des modifications importantes en centre-ville

Conséquence du passage du tramway, le plan de circulation sera modifié tout autour de l'hôpital Morvan avec une boucle à sens unique (l'avenue Foch pour entrer dans le centre, la rue de Glasgow pour en sortir). Cela permettra de fluidifier le trafic et d'éviter de bloquer le double giratoire de l'hôpital et la place Albert Ier. Prévue devant la piscine, la station de tram sera finalement positionnée plus près du carrefour, pour une meilleure desserte du collège/lycée Sainte Anne et de la fac de médecine.

Enfin la station Liberté de la ligne B devrait être implantée devant l'office de tourisme, plutôt que sur le pont face à l'hôtel de ville. Une préconisation de l'architecte des Bâtiments de France.

Un bilan "très positif"

Les 21 rencontres organisées en septembre et octobre (réunions publiques, assemblés de quartier, ateliers...) ont été riches d'enseignements. "Le bilan est très positif, indique Philippe Cou, le directeur technique de Brest Métropole Aménagement. On a fait évoluer notre projet. Le tracé maintenant se fige, on est dans le détail à l'intérieur de la rue, mais on sait dans quelles rues on passe".