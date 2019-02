T2 : reprise totale du trafic après l'accident de tramway à Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux, France

Le trafic a repris un peu après 10h00 mercredi sur la ligne T2 du tramway. Il était interrompu entre Issy Val de Seine et Parc de Saint-Cloud depuis l'accident entre deux rames lundi soir à Issy-les-Moulineaux.

Les équipes de la RATP ont travaillé jour et nuit pour dégager les deux tramways accidentés et remettre en état la voie et l'infrastructure. Après avoir procédé aux dernières vérifications de sécurité, le trafic a pu reprendre sur toute la ligne.

[#AccidentT2] Le trafic a pu reprendre ce matin à 10h10 sur toute la ligne ; suite à la mobilisation des équipes de maintenance #RATP qui ont œuvré sans relâche pendant 36h depuis l’accident survenu sur le tram #T2 lundi soir entre les stations Issy-Val de Seine et JH Lartigue ⬇️ pic.twitter.com/OX5pNZ5xiq — T2 RATP (@T2_RATP) February 13, 2019

"L'opération de relevage des deux tramways accidentés s'est terminé ce matin", indique la RATP dans un communiqué. "En parallèle, les équipes ont pu procéder à la remise en état de l'ensemble des infrastructures endommagées".

La cellule d'aide aux victimes reste activée, précise l'entreprise. Les cause de l'accident, elles, demeurent inconnues. "Des enquêtes sont toujours en cours pour permettre de déterminer les causes exactes de cet accident exceptionnel".