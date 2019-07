Talence : la gare de la Médoquine rouvrira fin 2023

Après la pétition, après la mobilisation des élus, le projet va enfin aboutir. La gare de la Médoquine à Talence, fermée depuis 1949, va rouvrir dans quatre ans. Décision prise par le comité de pilotage (Bordeaux Métropole, Région et SNCF Réseau) et annoncée ce vendredi.

Bordeaux, France

C'est sans doute une première étape capitale vers ce "RER Métropolitain" que beaucoup appellent de leur voeux. A l'heure où la mobilité est un des principaux freins au développement de l'agglomération bordelaise, les élus ont obtenu la réouverture de la gare de Talence - Médoquine.

Fin 2023, un train s'y arrêtera toutes les quinze minutes. On pourra en descendre en provenance du nord (via Mérignac et le Bouscat), y monter pour se diriger vers le sud (Cestas, Arcachon). Bref, la création d'un vrai pôle multimodal avec vélos, bus et tramway à proximité. Pôle qui devrait également permettre de désengorger le secteur de la gare Saint-Jean

Seize autres gares sous exploitées dans la métropole

"Ça va soulager 160 000 personnes qui vont pouvoir se servir potentiellement de ce réseau, assure le maire de Talence Emmanuel Sallaberry. On a par exemple 50 000 personnes qui travaillent autour du CHU Pellegrin et quasiment tout autant sur le campus universitaire. Donc c'est un vrai soulagement."

Les élus ont annoncé la nouvelle ce vendredi midi. - @VilledeTalence

Emmanuel Sallaberry : "Ça va soulager 160 000 personnes" Copier

Et un point de départ au fameux RER Métropolitain. "On sait que le train constitue demain une opportunité exceptionnelle pour résorber les embouteillages, poursuite l'élu talençais, et soulager les réseaux de tram qui montrent aujourd'hui leurs limites." La métropole bordelaise compte aujourd'hui seize autres gares qui sont "sous exploitées".