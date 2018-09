Le maire de Talence est allé ce mercredi matin à la rencontre des usagers du tramway pour parler mobilité, et leur demander notamment de soutenir le projet de réouverture de la gare de la Médoquine. Emmanuel Sallaberry est ce vendredi matin l'invité de France Bleu Gironde, entre 8h et 8h30.

Emmanuel Sallaberry se veut un élu de contact et de proximité. Ce mercredi matin, à l'occasion de la semaine de la mobilité, celui qui est maire de Talence depuis octobre 2017 est allé à la rencontre des usagers du tramway. Accompagné de plusieurs de ses adjoints, le successeur d'Alain Cazabonne est allé distribuer des flyers entre les stations Pexotto et Forum, sur la ligne B du tram. Il a également emprunté l'une des rames pour ouvrir le dialogue avec ses occupants.

Le maire de Talence a d'abord plaidé auprès des voyageurs pour une réouverture de la gare de la Médoquine. Les élus font pression auprès de la SNCF pour qu'elle remette en service cette gare, fermée depuis 1949

L'argumentaire d'Emmanuel Sallaberry est bien huilé . "C'est la seule gare d'une ville de plus de 40.000 habitants qui n'est pas rouverte en France, explique-il à chacun de ses interlocuteurs, les murs existent, il suffit juste de faire arrêter les trains. Cela permettrait d'aller en gare St Jean ou en gare de Pessac en moins de 5 minutes, à Arcachon en 45 minutes." Le maire n'oublie pas de renvoyer vers la pétition en ligne qui a déjà recueilli 4.500 signatures.

Avec 4.500 voyageurs accueillis chaque jour, cette gare serait d'entrée la deuxième gare de la métropole bordelaise. -Emmanuel Sallaberry, maire de Talence.

"Une gare à la Médoquine? Pour moi, ce serait un plus" Copier

Certains usagers posent des questions précises, comme cette dame qui veut savoir si un parking est prévu en cas de réouverture, ce que confirme le maire. La plupart des voyageurs considèrent que ce serait effectivement un plus, comme Didier, qui habite à St Médard d'Eyrans et qui vient régulièrement à Bordeaux. "Je n'aurais plus besoin de prendre ma voiture jusqu'à un parc-relais. J'irais directement à la gare de St Médard, puis jusqu'à celle de la Médoquine en TER, avant de reprendre le tram ou le bus".

Distribution de flyers dans le tramway © Radio France - Pierre-Marie Gros

Pour François Jestin, l'adjoint chargé de la circulation et du stationnement, "les planètes n'ont jamais été aussi bien alignées" pour faire aboutir le projet. "La ministre s'est exprimée en longueur sur la desserte ferroviaire des grandes agglomérations, et le président de région commence à bien comprendre tout l'intérêt d'une telle réouverture."

"L'alignement des planètes ne nous a jamais été aussi favorable" François Jestin, adjoint au maire de Talence Copier

Le maire de Talence et les élus qui l'accompagnaient ont aussi parlé mobilité de façon plus générale, rappelant au passage que deux rames ont été rajoutées aux heures de pointe sur la ligne B, ce qui donne une fréquence d'une rame toutes les trois minutes le matin et le soir. Il a aussi parlé des efforts faits par la mairie et la métropole pour développer la pratique du vélo.

De ces questions de déplacement, mais aussi de logement, il en est question ce vendredi matin sur France Bleu Gironde avec Emmanuel Sallaberry. Le maire de Talence est l'invité de Vendredi Politique entre 8h et 8h30. Il répond aux questions d'Yves Maugue.