VIDEO-TAM lance une application mobile "M'Ticket" unique en France

Depuis le 16 septembre TAM propose une nouvelle version de son application " M ticket". Téléchargeable gratuitement sur IOS (Apple) et Android, c'est la première application mobile en France qui permet à la fois d'acheter sur son smartphone un titre de transport et un stationnement dans la rue.

Montpellier, France

TAM a présenté ce mercredi « M’Ticket TaM », sa nouvelle application mobile multimodale. C’est la 1ère application en France qui permet à la fois d’acheter et de valider sur son smartphone un titre de transport et un stationnement dans la rue.

Pas besoin de créer un compte

Elle reprend les services de la première version créé en 2014 et qui compte déjà 300 000 utilisateurs (le guidage, l'info voyageurs etc) et propose en prime le ticket dématérialisé. " Cela prend moins d'une minute, sans créer de compte. Il suffit de rentrer votre numéro de carte bancaire. Pour le bus ou le tramway vous avez un QR code en cas de contrôle et pour le stationnement c'est votre plaque d'immatriculation qui permet de savoir que vous avez payé. Plus besoin d'aller jusqu’à l'horodateur" se réjouit Abdi El Kandoussi président de TAM.

Vous êtes chez le dentiste, votre temps de stationnement est écoulé, vous pouvez rajouter des minutes via votre smartphone. L'application envoie un message d'alerte 10 minutes avant la fin

Luc Egouménidès directeur de TAM Copier

Une appli multilingue

L'application est disponible en cinq langues ( français, anglais, allemand, espagnol et italien). En 2020, elle va s'enrichir des services Vélo'Magg et de véhicule en autopartage Modulauto. Des tarifs combinés stationnement/ transport en commun et pour les congressistes seront aussi proposés. A terme la création d'un compte mobilité est prévue. Il permettra au client de cumuler des achats et d’être débité seulement à la fin du mois.