TAM renforce son réseau de bus sur la métropole de Montpellier

En cette rentrée, TAM muscle son offre de bus dans la métropole montpelliéraine. Ils sont plus nombreux, des tracés sont modifiés et connectés aux tramways et aux trains, de nouvelles lignes sont créées. Le budget bus progresse de 2 millions d'euros.

Montpellier, France

Depuis le 2 septembre, la métropole de Montpellier vous invite à laisser la voiture au garage et à préférer le bus. "Du + pour nos bus", c'est le slogan. Des bus qui sont proposés plus tôt, plus tard et plus fréquemment. Sur 80 % du réseau, les premiers passent désormais des 6h, les derniers vers 22 h via un minibus qui s'arrête à la demande des passagers. Le service est amélioré le dimanche et les jours fériés, et certains quartiers sont mieux desservis,notamment l'est de Montpellier : Pompignane, Grammont, le Millénaire où il y a beaucoup d'entreprises...

"Les papis et les mamies se plaignaient du manque de bus pour se rendre au marché." Philippe Saurel maire de la ville

Des bus connectés au réseau de tramway

Il y a davantage de connexions avec le tramway et les trains. La ligne 46, par exemple, relie Castries au tramway 2, la ligne 32 qui passe par Villeneuve-lès-Maguelone est prolongée jusqu'au tramway de Saint-Jean-de-Védas. Villeneuve-lès-Maguelone qui se dote également d'une seconde ligne (la 44) qui permet aux habitants de se rendre a la gare TER du village.

TAM a acheté 16 bus supplémentaires qui roulent tous au gaz naturel vert et sont équipés de prises USB pour recharger les téléphones. Des bus de la métropole qui vont parcourir 1,2 millions de kilomètres de plus par an. Sur son site TAM propose une carte interactive avec l'ensemble des modifications du réseau.