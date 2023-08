Tarbes : près de 600 places de stationnement vont devenir payantes en centre-ville

Les automobilistes habitués du centre-ville de Tarbes vont devoir se préparer à du changement sur le stationnement à partir du 1er septembre 2023. Se garer sans payer risque d'être plus compliqué, puisque dès la rentrée, des centaines de places vont perdre leur gratuité. Une décision de la mairie pour se débarrasser des voitures ventouses, ces véhicules qui restent garés à la même place pendant des semaines voire des mois sans bouger, mais aussi pour faciliter l'accès au centre-ville pour les visiteurs de passage et renforcer l'attractivité du centre-ville.

Des abonnements pour les résidents et les professionnels

Près de 600 places deviennent payantes : la zone verte s'étend sur davantage de rues du centre-ville, et plusieurs places passent aussi en zone rouge. La ville de Tarbes comptait jusqu'ici 1283 places non-gratuites dans le centre. Avec environ 600 de plus, le nombre d'endroits payants augmente presque de moitié. "Il y aura des gens mécontents" reconnaît Gérard Trémège, le maire de Tarbes, "mais c'est une nécessité absolue. Nous préférons faire payer les usagers pour un service qui leur est rendu à travers des places de stationnement, que le contribuable. Je n'ai pas envie que nous soyons obligés d'augmenter les impôts".

En parallèle, la municipalité met en place des abonnements spécifiques pour les Tarbais. Les riverains pourront y souscrire pour pouvoir se garer devant ou en bas de chez eux, de quoi faire un peu plus de place dans les zones résidentielles surchargées. L'abonnement coûtera 20 euros par mois pour la première voiture, 35 euros par mois pour la deuxième. Ce qui fait que vous devrez débourser 55 euros si vous avez deux véhicules à stationner.

Un abonnement est aussi prévu pour ceux qui travaillent en centre-ville. Un "job-pass", à 15 euros la semaine, 50 euros le mois, ou 600 euros l'année, qui pourra être pris en charge par l'employeur. Seuls les professionnels de santé conservent la gratuité du stationnement en centre-ville. Les commerçants, eux, sont incités à se garer au parking Brauhauban, avec des tarifs préférentiels (22 euros par mois au lieu de 45 euros) établis en partenariat avec l'association de commerçants Tellement Tarbes. Les PME et artisans en intervention devront payer 10 euros par jour (ou 80 euros par moi ) pour stationner dans le centre.

Plan du zonage à partir du 1er septembre 2023. Tout ce qui est en dehors des zones rouges et vertes reste gratuit © Radio France - Mairie de Tarbes

Le but de la mairie est d'encourager la rotation des véhicules stationnés dans le centre-ville et de permettre aux visiteurs occasionnels et aux clients des commerces de se garer plus facilement. Il s'agit aussi d'une incitation à prendre les transports en commun ou le vélo pour des déplacements dans l'hypercentre.

De nouveaux horodateurs dans le centre-ville

Parmi les nouveautés annoncées par la ville, il y a également l'installation d'horodateurs plus modernes, plus faciles d'accès et d'utilisation, avec des écrans rétro-éclairés grâce à des panneaux solaires. La mairie annonce aussi que les agents chargés du contrôle du stationnement laisseront peu à peu leur place à des véhicules qui verbaliseront automatiquement les voitures en scannant les plaques d'immatriculation.

Le coût d'une place à l'heure sans abonnement, quant à lui, ne change pas, de même que la demie heure de stationnement gratuite. La mairie vise une mise en place à partir du 1er septembre, avec un premier mois de pédagogie avant de réellement verbaliser.