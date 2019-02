Tarifs de l'A63 au Pays Basque : 70 % de réduction d'Ondres à Biriatou !

Pays Basque, France

La gratuité du contournement de Bayonne par l'autoroute, c'est un vieux serpent de mer... presque aussi vieux que l'autoroute A63 elle-même, à vrai dire. L’agglomération Pays Basque a mené de longues négociations avec le concessionnaire : Vinci autoroutes. Ces négociations sont aujourd'hui terminées et, c’est maintenant officiel : il n'y aura pas de gratuité mais les tarifs vont sérieusement baisser pour les usagers quotidiens.

Les tarifs vont baisser de Ondres à Biriatou sur l’A63

Les tarifs vont baisser de Ondres à Biriatou sur l’A63 annonce Claude Olive. Et le président du syndicat des mobilités d’expliquer sur France Bleu Pays Basque que cela « s’appliquera aux heures de pointes ; c’est-à-dire 7h - 9h et 17h - 19h... au moment où il y a la plus grande congestion de voiture. » « - 50 % !!! Et si on fait du co-voiturage ou si on possède un abonnement, la réduction peut aller jusqu’à 70 % »

L’enjeu est de fluidifier le flux dans son ensemble. Avec des parkings relais notamment : il y en a un de 350 places en cours de construction à Ondres.

D'autres mesures aussi sur le reste du territoire pour fluidifier la circulation

Certes, ça ne règlera pas tous les bouchons mais c'est une des solutions. Parallèlement, seront aussi renforcées les cadences des lignes interurbaines jusqu'à Hasparren, Ustaritz et Cambo, avec des bus toutes les demie-heures.

De navettes seront, en outre, mises en place entre Mauléon et Chéraute ou en Amikuze...

Tout cela devant être mis en place pour le mois de juin

Ça va coûter 1 million d’euros chaque année à l’Agglo pays basque