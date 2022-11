Transports : le passe Navigo va coûter entre 80 et 90 euros en 2023

Le Pass Navigo va bien augmenter, mais de combien ? Valérie Pécresse, en appelle au gouvernement et aux entreprises franciliennes ce mardi 22 novembre pour "contenir" cette hausse de prix à 80 euros, au lieu de 75,20 euros par mois actuellement. "L_'an prochain, le passe Navigo augmentera nécessairement en l'état"_, a déclaré la présidente de la Région Île-de-France mardi 22 novembre. Mais sans augmentation du versement mobilité, cette taxe due par les entreprises de plus de 11 salariés pour financer les transports, "c'est le passe à 90 euros" dès 2023, soit une hausse de 15 euros par mois.

Une hausse des contributions de 7,5% réclamée

Lors d'un déplacement sur les sites d'Alstom à Crespin et Petite-Forêt (Nord), où est fabriqué le matériel roulant commandé pour le métro parisien et le RER, Valérie Pécresse a réclamé une revalorisation de 7,5% de ce versement, une disposition que seul le gouvernement peut prendre. "Les collectivités locales m'ont dit oui pour augmenter leur contribution de 7,5%", a-t-elle indiqué. Actuellement, les collectivités locales financent les transports franciliens à hauteur de 12%, les voyageurs 38% et les entreprises 50%. La présidente de région souhaite maintenir cet équilibre à l'identique.

Elle a également rappelé que, quoi qu'il arrive, "les plans d'investissement seraient maintenus" avec l'exploitation des nouvelles lignes du Grand Paris Express, les prolongements du RER E ou de la ligne 14, et l'achat de nouveaux trains et métros. "Je ne sacrifierai pas l'offre non plus", a-t-elle promis, alors qu'elle a récemment demandé à la RATP de revenir à 100% de l'offre pré-Covid le plus rapidement possible.

L'opposition craint "un Navigo à 100 euros" en 2024

Une annonce qui ne passe pas auprès de l'opposition de gauche. "Valérie Pécresse fait le choix d’augmenter à 90€ le Navigo en 2023 tout en sachant que cette hausse ne suffira pas à équilibrer les comptes d’IDFM. La prochaine étape sera d’augmenter le Navigo à plus de 100€ en 2024", déplore dans un communiqué Jacques Baudrier, adjoint PCF à la mairie de Paris et administrateur d'Île-de-France Mobilités. "Il est encore possible d’éviter de faire payer les usagers et cette hausse injuste du Navigo. Mais pour cela, il faut que la Présidente de Région et le gouvernement cessent leurs enfantillages", renchérit Céline Malaisé, conseillère régionale et présidente du groupe « gauche communiste » de la Région Île de France.

Un conseil d'administration d'IDFM doit avoir lieu le 7 décembre pour décider des pistes de financement pour 2023, afin de trouver 750 millions d'euros pour permettre de lancer les essais sur les nouvelles lignes et payer la facture énergétique qui devrait exploser l'année prochaine.