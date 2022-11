Tarif du passe Navigo : les sénateurs sollicités pour augmenter les versements des entreprises

C'est la dernière ligne droite pour trouver des moyens de limiter la hausse du prix du passe Navigo en 2023. Et ce jeudi les regards sont tournés vers le Sénat, où une commission doit débattre d'un amendement visant à relever le taux du versement mobilité. Cette taxe est versée par les entreprises de plus de 11 salariés pour financer Ile-de-France Mobilités (IDFM). L'autorité organisatrice des Transports en Ile-de-France a besoin de l'aval du Parlement pour augmenter ce versement.

ⓘ Publicité

Dans une lettre envoyée aux sénateurs les associations de voyageurs Plus de Trains et la FNAUT Ile-de-France appellent les parlementaires à voter pour cet amendement afin de limiter la hausse du prix du Passe Navigo. Faire payer plus les entreprises est en effet une des pistes imaginées par Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités pour combler le trou de 750 millions d'euros dans le budget dû à la hausse des coûts de l'énergie et à la crise Covid.

Les collectivités locales (région et départements) ont déjà accepté d'augmenter leur apport de 7,5%. « Ce plan de sauvetage des transports publics nécessite que les entreprises franciliennes augmentent dans la même proportion leur contribution via le Versement mobilité », avancent les associations. Cela conduirait à faire passer le passe Navigo de 75,20€ par mois à environ 80 euros.

Une hausse jugée raisonnable par les usagers si elle est "accompagnée d’un plan robuste de retour à la normale sous 6 mois et d’une poursuite de la régénération de l’infrastructure". Sans ça, l'addition sera encore plus salée, le prix du passe Navigo augmentant d'au moins 20%, ce qui le porterait à 90€. "Ce serait un véritable choc pour ceux qui font l’effort d’utiliser un moyen de transport écologique", préviennent la FNAUT et Plus de Trains, "et cela aurait un effet dévastateur en créant un motif supplémentaire d’éloignement des transports collectifs pour de nombreux publics".

Les futurs tarifs seront décidés le 7 décembre lors du prochain conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités.