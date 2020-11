A Besançon, une tarification exceptionnelle sera appliquée dans les parkings du centre-ville et sur le réseau Ginko à partir de ce samedi 28 novembre 2020, pour accompagner la sortie progressive du confinement et la réouverture des commerces, indique Grand Besançon Métropole.

Tarification exceptionnelle du stationnement et dans les transports au mois de décembre à Besançon

Une tarification exceptionnelle sera appliquée dans les parkings du centre-ville et sur le réseau Ginko durant le mois de décembre (photo d'illustration-arrêt Chamars)

Un forfait journée à 1€ sera appliqué sur tous les parkings du centre-ville de Besançon (Marché Beaux-Arts/Cusenier, Mairie, Pasteur, Chamars, Petit Chamars, Glacis, Arènes, Rivotte et Saint-Paul), chaque jour de 9h à 19h. Le stationnement de nuit (19h-9h) reste à 1€ dans les parkings en ouvrage et gratuit sur les parkings de surface, indique ce vendredi 27 novembre 2020 Grand Besançon Métropole.

Un forfait à 1€ dans tous les parkings du 28 novembre 2020 au 3 janvier 2021

Cette tarification sera appliquée à compter du samedi 28 novembre 9h et prendra fin le dimanche 3 janvier 2021 à 19h. Elle s'accompagne d'une offre promotionnelle sur le réseau Ginko et le retour à 100 % des trams et bus le samedi.

Les mesures visent à "accompagner la sortie progressive du confinement et la réouverture des commerces", indique Grand Besançon Métropole.