Tarifs 2023 pour le GCO : des hausses pour les voitures, des baisses pour les camions autour de Strasbourg

L'Alsace n'est pas épargnée par les hausses de tarifs des autoroutes au 1er févier 2023 , même s'il y a peu de voies rapides payantes dans la région. Le GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg en fait partie. Les nouveaux tarifs sont présentés en ligne . Il y en a 9 péages parce qu'ils sont modulés en fonction de l'horaire, de la catégorie de véhicule et du jour de la semaine. Pour faire simple, le prix augmente aux heures de pointe pour les voitures, il baisse pour les camions.

Hausse des tarifs pour les voitures

Si vous prenez le GCO dans son intégralité en voiture, entre Vendenheim et Innenheim, ça vous coûtera désormais 5,20 euros aux heures de pointe, soit une hausse de 4%. Le tarif augmente encore plus pour les grands utilitaires : plus 5,5%, une hausse de 40 centimes, toujours pour ce trajet aux heures de pointe. Vinci précise que, pour ceux qui ont un abonnement mensuel, la hausse sera limitée. Il y a toujours une réduction de 30% sur le trajet.

Baisse pour les camions

Pour les poids lourds, pas d'augmentation en 2023, bien au contraire. Pour amener de plus en plus de camions à emprunter le GCO, les tarifs baissent. 1 euro de moins aux heures de pointe sur le trajet entier, près de 7% de baisse. Le prix passe à 14 euros au lieu de 15.

Comme en 2022, la grille des tarifs est modulée. C'est moins cher de rouler sur le GCO le dimanche, la nuit, ou en milieu de journée. Vinci a annoncé le 30 janvier que les tarifs étaient gelés pour 35 agglomérations , Strasbourg n'est pas concernée.

En ce qui concerne l'A4 gérée par la Sanef, un Paris-Strasbourg vous coutera 42.80 euros contre 40.90 jusqu'à maintenant, soit une hausse de près de 2 euros.