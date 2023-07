Tarifs, abonnements, nouveautés : ce qui change dans les transports Fil Bleu sur Tours à partir du 1er août

Tram et bus de l'agglomération de Tours sont gérés par Kéolis.

Quelles sont les évolutions tarifaires de Fil Bleu en ce 1er août ? C'est traditionnellement la date à laquelle la compagnie de transport de Tours qui gère les déplacements effectués en transport urbain par le réseau bus-tram-vélos de la Métropole fait ses augmentations. En cet été 2023, un seul tarif évolue, celui du ticket que l'on achète au chauffeur lorsque l'on monte dans un bus. Il passe de 1,60 euro à 2 euros.

Possibilité d'acheter son ticket sur son smartphone

Le but affiché est d'encourager les usagers à acheter leur ticket sur leur téléphone ou à une borne plutôt que de solliciter le conducteur. Grosse augmentation mais seule augmentation se défend Keolis. Et la nouveauté, c'est qu'à partir de ce mardi, il est possible d'acheter des tickets directement sur l'application Fil Bleu. Il suffit de mettre à jour l'appli sur le téléphone portable.

La dernière petite révolution tarifaire remonte à 2019

Lors du premier trajet en tram, en 2013, le ticket coûtait 1,40 euro. Le même voyage coûte 20 centimes de plus aujourd'hui, un tarif stable depuis six ans.

Pour les abonnements, le dernier gros changement date de 2019. Les pass étudiant, scolaire, tout public et demandeur d'emploi avaient été supprimés, remplacés par des pass en fonction de l'âge. Les jeunes y ont gagné, le tarif a stagné pour les plus de 65 ans, mais tous les autres ont vu le tarif augmenter fortement. Le pass 26-64 ans est toujours aujourd'hui à 45 euros, soit 25% plus cher qu'il y a dix ans.

C'est la cinquième année d'affilée donc que les abonnements n'augmentent pas. La hausse concerne intégralement les usagers occasionnels lorsqu'ils achèteront ou rechargeront leur ticket directement dans un bus.