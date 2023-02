Tarifs des autoroutes : quelles augmentations en Moselle ?

Le prix des péages d'autoroutes n'échappent pas à l'inflation . Chaque année, au 1er février, les sociétés d'autoroutes publient leurs nouvelles grilles tarifaire, et pour 2023, la sommes est plus salées. Après une hausse de 0,44% en 2021 et une autre de 2% en 2022, les prix augmentent de 4,75% en moyenne sur l'ensemble du réseau français.

ⓘ Publicité

Les usagers de l'A4 en Moselle n'échappent donc pas à ces hausses.

Ainsi, selon la nouvelle grille tarifaire de la SANEF , pour un trajet entre Metz et Paris (péage de Coutevroult) avec un véhicule de classe 1, il fallait payer 26,90 euros en 2022. C'est désormais 28,20 euros, soit 1,30 euros de plus.

En direction de l'Est, pour un trajet entre Metz et Strasbourg (péage de Schwindratzheim), il faut débourser 14,60 euros, soit 0,60 euros de plus.

Les groupes autoroutiers avaient promis de limiter l'augmentation pour les trajets du quotidien, pour ceux par exemple qui prennent l'autoroute pour aller travailler. Au péage de Saint Avold : le prix augmente de 0,10 cts cts : de 4,60 euros à 4,70 euros. Si vous avez un abonnement, avec au moins 10 trajets sur le même itinéraire dans le mois : la ristourne qui était de 30% en 2022 passe à 40%.

Enfin la SANEF fait un geste pour les véhicules électriques. Ils bénéficient d'une réduction de 5% pendant un an, sur tous leurs trajets. Mais attention, il faut forcément utiliser un badge de télépéage et souscrire à un abonnement spécifique