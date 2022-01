Tarifs des péages en 2022 : quelle hausse en Savoie et Haute-Savoie ?

À partir du 1er février 2022, vous allez payer un peu plus chère au péage en Savoie et Haute-Savoie. En Pays de Savoie, AREA et l'ATMB ont demandé une augmentation d'environ 2%.

Le groupe APRR (autoroutes Paris Rhin Rhône) auquel appartient l’AREA (429 km en Auvergne Rhône Alpes) demande pour 2022 une augmentation de 2,05 %. Ainsi, certains tarifs évoluent de l’ordre de 10 centimes pour les véhicules légers, motos, poids lourds et autobus à compter du 1er février. Par exemple, le trajet Chambéry-Annecy passe de 4,90 euros à 5 euros.

+10 centimes en moyenne

Les voyages par l’autoroute sont de plus en plus onéreux et ces hausses viennent s’ajouter à celles du prix des carburants. Des hausses tarifaires sur les réseaux autoroutiers qui pourraient bien avoir une conséquence une encore plus grande affluence de circulation sur les routes (gratuites), nationales ou départementales. Voici quelques tarifs, à titre d'exemple, en classe 1.

Chambéry - Annecy (A41) : 4,90 euros → 5 euros

Rumilly - Aix-les-Bains (A41) : 1,40 euros → 1,50 euros

Albertville - Chambéry (A43) : 5,50 euros → 5,60 euros

Pour les véhicules légers (classe 1), cette hausse se traduit par l’évolution de 10 centimes sur le tarif du péage de Bonneville Ouest (entrée/sortie n°16), Nangy (barrière de péage), Bellegarde (entrée/sortie n°10), Eloise (entrée/sortie n°11), Viry (barrière de péage). Les tarifs pour la société APRR et les péages en Savoie sont aussi consultables sur le site de l'Autoroute Paris Rhin Rhône.

Les tarifs de péage sur l'Autoroute Blanche. - AREA