Tarifs des péages : quelles augmentations dans le Poitou ?

Prendre l'autoroute va coûter un peu plus cher. Après une hausse de 2 % en 2022, les tarifs des péages progressent de 4,75 % à partir de ce 1er février. Les sociétés gestionnaires du réseau expliquent que ces hausses sont liées à l'inflation. Pour tenter de calmer la colère, Vinci qui gère l'A10 et l'A83 a annoncé plusieurs mesures, parmi lesquelles "70 % des trajets de moins de 30 km et la moitié de ceux de moins de 50 km" n'augmenteront pas. Conséquence, dans le Poitou, il va falloir bien choisir son entrée et sa sortie d'autoroute pour ne pas payer plus.

Hausse du prix du trajet entre Poitiers et Châtellerault

Par exemple, vous vivez à Poitiers et vous travaillez à Châtellerault. Le prix restera le même si vous rentrez sur l'autoroute via le péage "Futuroscope" et que vous sortez via la sortie "27-Châtellerault Sud". En revanche, si vous montez un peu plus haut, à la sortie "26-Nord", ça sera 10 centimes de plus malgré une distance inférieure à 30 km. Si vous partez de "30-Poitiers sud" ou "29-Nord" peu importe la sortie que vous prenez à Châtellerault, la facture va augmenter.

Autre exemple, vous faites le trajet entre Saint-Maixent-l'École et Niort en passant par le péage "Saint-Maixent - Soudan". Vous n'aurez pas de hausse si vous sortez à "32-Vouillé", ou à la sortie "10-Niort-Nord" ou "11-Niort-Est". En revanche, vous payerez 10 centimes de plus si vous descendez à la sortie "33-La Rochelle - Niort Sud", plus 20 pour celle "9-Niort-Ouest".

Plus 30 centimes pour un Poitiers-Niort

Entre Niort et Poitiers, le trajet vous coutera désormais 30 centimes de plus à partir de ce mercredi.

Là où les tarifs ne bougent pas, c'est au sein même des agglomérations. Entre les sorties d'une même ville, il n'y a pas de hausse.