Tarifs et fréquence de la future LGV Paris-Tours-Bordeaux

Depuis ce mercredi, la SNCF a mis en ligne les réservations pour la prochaine LGV Paris-Bordeaux. Les grilles d'horaires et de tarifs sont maintenant disponibles. On commence à y voir plus clair, notamment sur les temps de trajets et la fréquence pour la Touraine.

La SNCF avait publié en début de semaine les grandes lignes de sa tarification sur la ligne à grande vitesse Paris-Tours-Bordeaux. En moyenne, un billet devait coûter 10€ plus cher, avec parfois 15€ de hausse. Ca se confirme quand on regarde à la loupe les trajets ouverts à la réservation. Le site internet de la SNCF propose des billets à tarifs réduits, à partir de 20€. Mais il est préférable de s'attacher au prix plancher, celui disponible au dernier moment.

Un aller simple coûtera de 5 à 16 euros de plus entre Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux

Actuellement, un Saint-Pierre-des-Corps-Bordeaux coûte 50€, hors tarifs préférentiels. A partir du 2 juillet, avec la mise en service de la LGV, il faudra débourser de 55 à 66 euros pour un aller simple, soit 5 à 16 euros de plus (on est dans les tendances annoncées par la SNCF).

Comparatif de prix entre juin et août sur la ligne SNCF Saint-Pierre des Corps - Bordeaux - Capture d'écran

Jamais moins de 1h50 pour aller de Saint-Pierre-des-Corps à Bordeaux

Les temps de trajet étaient au cœur de la communication de la SNCF pour vanter cette nouvelle ligne à grande vitesse. Dans le détail, on sait maintenant qu'on mettra au mieux 1h50 pour aller à Bordeaux au départ de la Touraine, avec au moins un arrêt sur le trajet. Au pire, le trajet prendra 2h27. Dans ce cas là, le gain est quasi-nul puisque actuellement un Saint-Pierre-des-Corps-Bordeaux s'effectue en 2h41. La SNCF avait communiqué sur un temps entre la Touraine et Bordeaux-Saint-Jean en 1h38. Des trains feront en effet ce temps là, mais uniquement dans la remontée, sans arrêt dans d'autres gares.

Dix LGV par jour en direction de Bordeaux, le premier à 7h10 à Saint-Pierre, mais qui n'arrivera qu'à 9h37

L'autre inquiétude, au-delà des tarifs, c'était l'impact de l'arrivée de le LGV sur les horaires des trains pour près de 1.500 navetteurs qui font le Tours-Paris-Tours quotidiennement. Pas de changement le matin, mais un décalage qui pourrait poser problème le soir pour rentrer sur la Touraine. Celui qui manquera le train de 18h35 devra attendre une heure à Montparnasse, alors qu'actuellement, l'attente est de 39 minutes.

Saint-Pierre-des-Corps → Paris (14 trajets en semaine) : horaires actuels et changements à partir du 2 juillet

6h19 → 6h20

6h57 → 6h53

7h14 → 7h20

7h43 → 7h53

8h17 → 8h20

Paris → Saint-Pierre-des-Corps (14 trajets en semaine) : horaires actuels et changements à partir du 2 juillet