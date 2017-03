Tarifs, horaires : quelles conséquences en Sarthe de la nouvelle LGV Paris – Bretagne ?

Les billets pour la nouvelle LGV Paris – Bretagne seront en vente à partir de ce mercredi. Les principaux changements concernent les liaisons : Le Mans - Rennes, Le Mans - Laval et Paris - Sablé. Trajets plus courts. Et prix plus chers. Entre Le Mans et Paris, seuls les horaires seront modifiés.

L’un ne va pas sans l’autre. Lorsque vous gagnerez du temps de parcours, vous payerez votre billet de train plus cher. Ainsi, entre Le Mans et Rennes, le trajet durera environ une demi-heure de moins qu’aujourd’hui. Vous mettrez 48 minutes en moyenne avec un TGV direct contre 1h15. Mais ce parcours vous coûtera 4 euros de plus qu'actuellement. Pour les liaisons Le Mans - Laval le gain de temps sera de dix minutes. Il faudra compter une demi-heure contre 40 minutes aujourd’hui. Le prix du billet augmentera, lui, de 2 euros en moyenne. Pour ces deux parcours, que ce soit Le Mans - Rennes ou Le Mans - Laval, il sera toujours possible de prendre un TER. Le trajet reste plus long mais les tarifs seront inchangés.

CONSULTER: les nouveaux horaires de TGV Le Mans - Laval - Rennes

Pour la liaison entre Paris et Sablé, vous mettrez 7 minutes de moins avec la nouvelle ligne à grande vitesse. Le meilleur temps de parcours sera d'1h05 contre 1h12. Le prix du billet augmentera, lui, de 4 euros en moyenne. Pour tous les TGV, les tarifs Prem's, c'est à dire les réservations les moins chères faites longtemps à l'avance ne changeront pas.

EN RESUME (en moyenne)

Le Mans – Rennes: temps gagné 30 min, +4€

Le Mans - Laval: temps gagné: 10 min, +2€

Paris – Sablé : temps gagné: 7 min, +4€

Paris - Le Mans: uniquement des changements d'horaires

En revanche, les tarifs des billets Le Mans – Paris (de même que ceux des abonnements) seront inchangés. L’offre reste la même car la nouvelle LGV contourne le Mans. Ce qui va surtout bouger, ce sont les horaires, en particulier le matin. Le premier TGV vers Paris sera avancé pour une arrivée prévue à Montparnasse à 7h20 au lieu de 7h50 actuellement. En tout, quatre trains rouleront vers la capitale le matin avant 8h30. L'après-midi, la SNCF promet une "desserte mieux répartie". Le dernier train vers Le Mans quittera Paris à 21h14 du lundi au jeudi ainsi que le samedi. A 22h14 le vendredi et le dimanche.

CONSULTER: les nouveaux horaires de TGV Le Mans - Paris

Les billets pour ces TGV sont en vente à partir de ce mercredi 15 mars. La SNCF promet également un doublement du nombre de billets Prem's pour toutes les destinations des TGV Ouest.

CONSULTER: ce qui change ailleurs en Pays de la Loire en Bretagne avec cette nouvelle LGV