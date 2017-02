Tarifs SNCF: les trajets les plus courts sont aussi les plus chers

17 centimes. C'est le tarif moyen d'un kilomètre parcouru en TGV d'après une enquête menée par l'UFC-Que Choisir, qui a comparé les prix de 80 trajets sur le réseau SNCF.

Selon une enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir sur 80 trajets, et dont les résultats ont été publiés mercredi 22 février, le prix moyen pour un kilomètre parcouru en TGV sur le réseau SNCF est de 17 centimes. C'est seulement un centime de plus qu'il y a deux ans, souligne l'association de défense des consommateurs, qui avait déjà mené une enquête similaire en 2015. Mais elle constate des écarts de tarif conséquents selon les liaisons.

Tarifs #SNCF au kilomètre : nous avons relevé de beaux écarts sur les 80 trajets #TGV passés au crible https://t.co/8kfvsHIsLj pic.twitter.com/7CpBQR5pwI — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) February 22, 2017

L'UFC-Que Choisir a comparé les prix au kilomètre de 80 liaisons TGV, les plus courtes ayant un temps de trajet de moins d'une heure, les plus longues, de plus de 4 heures. Ces comparaisons démontrent que plus le trajet est court, plus il revient cher au kilomètre : 21 centimes le kilomètre en moyenne pour un trajet de moins d'une heure, 12 centimes en moyenne pour un trajet de plus de 4 heures.

Paris-Londres, liaison la plus chère

Mais sur certaines liaisons, les tarifs vont bien au-delà des moyennes : 43 centimes le kilomètre par exemple pour le trajet Lilles-Bruxelles, qui ne dure que 36 minutes. Le trajet le plus cher selon l'enquête de l'UFC-Que Choisir, c'est celui entre Paris et Londres : 49 centimes le kilomètre, pour une durée de 1h31.

En bas de la pyramide, un trajet de plus de 3 heures (3h21), entre Le Mans et Brest. Le tarif au kilomètre est de 7 centimes.

3 clients SNCF sur 4 voyagent avec un prix réduit

La SNCF, qui n'applique plus la tarification au kilomètre, précisel'UFC-Que Choisir, a réagi à cette enquête. Dans un communiqué, la direction du réseau explique que, "pour la 2e année consécutive nous avons décidé de ne pas augmenter les prix dont nous avions la responsabilité, même si nous sommes confrontés à une conjoncture économique plutôt morose. Il faut souligner que 75% de nos clients voyagent avec un prix réduit".