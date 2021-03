Tarn-et-Garonne : un homme percuté par un TGV, le trafic interrompu entre Montauban et Toulouse

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Montauban et Toulouse depuis 14H27. Un homme a été mortellement percuté par un TGV à hauteur d'un passage à Niveau à Malause dans le Tarn-et-Garonne. Tous les trains sont actuellement à l'arrêt "pour permettre l'intervention des secours" indique la SNCF qui précise que des "bus de substitutions ont été mis en place". Les circonstances du drame restent encore à déterminer. On ignore l'identité et l'âge de la victime. Selon nos informations, il pourrait s'agir d'un suicide, un témoin ayant vu l'homme se jeter sur les voies au moment du passage du train.

Reprise du trafic estimé à 18H

La SNCF qui prévoit une reprise du trafic vers 18 heures explique avoir mis en place "tous les moyens possibles pour un retour à la normale". Au lendemain des annonces gouvernementales, de nombreux Parisiens quittent la capitale À quelques heures de l’entrée en vigueur d’un nouveau confinement dans seize départements dont l’Île-de-France, de nombreux trains entre Paris et l’Occitanie affichent complet.