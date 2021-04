Tarnos : les usagers découvrent les trambus de la ligne 2

"Tarnos, ils nous refilaient souvent les vieux bus", rigole Patricia. Ce lundi 26 avril, comme beaucoup d'usagers de cette ligne 2 de la Communauté d'agglomération du Pays Basque, elle a pu découvrir les nouveaux trambus.

On l'attendait depuis longtemps

"Nous on avait les bus pourris pendant qu'à Bayonne, ils avaient la climatisation, les prises pour charger les téléphones, continue-t-elle, en souriant. Ces trambus sont plus confortables, il y a également le wifi ; et ils roulent à 100% à l'électricité. "On est content, on les attendait depuis longtemps", conclut Patricia.

Des prises, situées sous les sièges, permettent de recharger son smartphone. © Radio France - Paul Sertillanges

"Aux heures de pointe, ça va coincer" - Patricia, usagère de la ligne T2 Copier

"On verra dans peu de temps le bienfait de cette réalisation", assure Michel, membre de l'association Tous (Tarnosiens, organisés, unis et solidaires) qui a milité pour que le trambus aille jusqu'à Tarnos. "C'est très dur de faire changer la mentalité des gens, poursuit Patrick, lui aussi membre de l'association, tout de suite, on prend la voiture !"

Pour le moment, d'autres usagers craignent que le trambus finissent dans les bouchons, pendant les heures de pointe et pendant la période. "Là, ça roule bien, sourit Patricia, mais je pense que cet été, ça va coincer."