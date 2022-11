VIDEO - Découvrez les futurs taxis volants au-dessus de Paris

Un taxi volant a survolé le ciel francilien pour la première fois ce jeudi. Cet engin électrique, à mi-chemin entre l'hélicoptère et le drone, a décollé de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin (Val d'Oise), où Aéroports de Paris, la RATP, la région Ile-de-France et le constructeur aéronautique allemand Volocopter mènent depuis un an des essais d'engins à décollage et atterrissage vertical.

Ce jeudi marquait aussi l'inauguration à l'aéroport de Pontoise du terminal passagers d'un "vertiport". A terme, cinq bases comme celle-ci sont prévues à Paris et en Ile-de-France afin d'accueillir des taxis volants à l'horizon 2024. Les promoteurs de ce projet souhaitent profiter de la vitrine des Jeux olympiques pour cette nouvelle offre de mobilité.

Des vols entre Paris et Versailles ou Roissy et Austerlitz

Les "VoloCity", ces engins couronnés par 18 rotors, s'avèrent quatre fois moins bruyants que les hélicoptères, selon Volocopter. Avec l'avantage de pouvoir se poser sur à peine 15 mètres de diamètre, explique Duncan Walker, directeur général de Skyport, qui construit les vertiports, de petits bâtiments de 115 m2 qui accueillent les passagers. "Ces appareils donnent accès au centre ville. Nous devons construire nos vertiports de façon modulable, compacte. On a le contrôle de sécurité, la salle opérationnelle, un espace de travail, etc...Toutes ces fonctions condensées dans un petit espace".

Le terminal passager du premier vertiport inaugué jeudi à l'aéroport de Pontoise © AFP - Morgane Heuclin-Reffait

Le but, à terme, est d'avoir plusieurs lieux d'atterrissage, même dans la capitale. Plusieurs lignes sont envisagées. "Une entre l'héliport d'Issy-les-Moulineaux et Saint-Cyr l'Ecole, une autre entre les aéroports de Roissy et du Bourget ainsi qu'entre l'aéroport de Roissy et l'Est de Paris, possiblement une barge sur la Seine quai d'Austerlitz", indique Jean-Christophe Drai, le porte-parole France de Volocopter.

Encore des autorisations avant de transporter des passagers

Et ne pas s'arrêter au vol commercial lance Alban Negret, responsable innovation chez Aéroports de Paris. "Ce ne sera pas un transport de masse mais un service complémentaire pour transporter des passagers mais qu'on peut aussi envisager comme étant au service de l'intérêt général en matière de transport logistique, ou sanitaire par exemple".

Avant de transporter des passagers, ces engins doivent encore recevoir le feu vert de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). "La clé désormais est de nous préparer pour la certification, ce sera un gros défi pour les 18 prochains mois", a indiqué le PDG de Volocopter, Dirk Hoke. "Mais nous sommes sur la bonne voie pour voler à Paris lors de l'été 2024".