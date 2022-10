Taxis et VTC français trouvent un accord avec Monaco et mettent fin à une guerre économique

Depuis des mois, la situation entre taxis et VTC français et taxis et VTC monégasques était tendue. Une tension qui avaient même débouché sur plusieurs actions et manifestations. Exemple de reproches : les taxis tricolores ne pouvaient pas prendre un client sur Monaco sans une vignette spéciale ; coûtant 750 euros pour six mois. Par ailleurs, ils accusaient les VTC monégasques, notamment, de prendre en charge à l'aéroport de Nice des voyageurs sans rien payer en contrepartie.

La situation est même monté aux plus hauts sommets des États avec l'intervention du préfet des Alpes-Maritimes d'un côté et du ministre d'État de la principauté de l'autre. La réunion qui vient d'avoir lieu a donc mis les choses au point et dégage petit à petit un consensus. Désormais, à partir du 1er janvier 2023, chacun sera chez soi.

Les français (taxis et VTC) pourront prendre des clients sur le territoire national et les emmener dans la principauté sans contre partie financière et en repartant à vide. Dans l'autre sens, seuls les taxis et VTC monégasques pourront prendre des clients sur le rocher pour les transporter vers un lieu de l'hexagone.

Eux aussi repartiront à vide vers leur base de départ. À la sortie, le représentant des taxis niçois se disait satisfait et appréciait également que ces mesures ne soient mises en place que dans deux mois afin de laisser à tout le monde le temps de s'organiser.