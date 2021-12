Taxis, Saint-Bernard : ceux qui vous ramènent pendant la nuit du Nouvel An

Rentrer à bon port, avec son permis de conduire toujours valable : ce sera l’une des préoccupations de tous ceux qui sortiront ce soir pour le réveillon de la Saint Sylvestre. Les habitants de l’agglomération caennaise pourront solliciter plusieurs dizaines de taxis en circulation après les douze coups de minuit, les Argentonnais vous retrouver les Saint-Bernard de la Protection Civile.

Une nuit chargée mais conviviale - Fabrice LAVILLE, taxi à Caen

Parmi les habitués de la Saint-Sylvestre derrière le volant : Fabrice Laville, qui s’apprête à vivre son treizième changement d’année dans son taxi. L’activité est perceptible dès le début de soirée avec des clients soucieux de ne pas utiliser leurs véhicules. “Il n'y a pas de pause, c'est-à-dire que le moteur démarre et ne s'arrête jamais. Le gros de l'activité commence ensuite vers une heure et se poursuit jusqu'à huit heures en général. Mais cette année, avec la fermeture des boîtes de nuit, ça va peut-être être avancé”. Même si les bars, restaurants et brasseries fermeront à deux heures, les taxis caennais se sont organisés pour renforcer leur présence en cours de nuit. Vers trois ou quatre heures, ils seront une trentaine avec des prises de service anticipés de ceux qui travaillent le matin. La nuit de la Saint-Sylvestre est aussi rentable qu’agréable pour le chauffeur : “Entre 20, 30 ou 40 % d’activité supplémentaires par rapport à une nuit normale. Certains clients ont trop bu mais dans l’ensemble les gens sont de très bonne humeur. Et ils nous disent merci d’être là ! C'est vraiment une soirée très sympa pour nous” confie celui qui sera relié, comme ses collègues, au standard des taxis Abbeilles.

Les Saint-Bernard d’Argentan de retour

À Argentan le précieux service des Saint-Bernard fait son retour après un an d’absence. Il avait dû faire l’impasse fin 2020, faute de ressources financières pour assurer ce service gratuit de retour à la maison, sur simple appel, dans un rayon de trente kilomètres. “Cette année, des restaurateurs m'ont dit qu'ils étaient contents qu'on le refasse. C’est aussi pour eux parce qu’ils ont beaucoup souffert ces derniers temps" confie Bruno Pitrou, le président de la Protection civile argentanaise. Un accord a été trouvé avec la Mairie pour la mise à disposition de huit minibus de neufs places et le carburant nécessaire. “Avec le Covid, ce sera une place sur deux, sauf pour les familles qui vivent dans le même foyer. On pourra transporter les gens vers des restaurants ou des jeunes qui iront chez des copains”.

Ce 31 décembre marquera la quinzième campagne des Saint-Bernard d'Argentan. “Chaque année on faisait 700 et 800 personnes et toujours dans une très bonne ambiance ! Les bénévoles qui le font demandent à revenir chaque année !” sourit Bruno Pitrou. Seule nouveauté : un créneau horaire raccourci. Cette année les véhicules rentreront dès 3 heures, sachant que la demande sera moins forte que d’habitude en raison de la fermeture des discothèques.

Les Saint-Bernard d'Argentan seront joignables au 02 33 67 06 30. Pas de rendez-vous possible, il faut appeler au moment de rentrer.