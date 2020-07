Transports à Bordeaux : un syndicat perplexe face à l'assouplissement des règles de distanciation

Valse des autocollants dans les bus et trams bordelais. Depuis mardi, la société de transports TBM remplace les étiquettes condamnant un siège sur deux par de nouvelles étiquettes. Celles-ci autorisent à s'asseoir côte à côte en cas de forte affluence. Un changement justifié par la TBM comme étant la conséquence d'une affluence croissante du nombre d'usagers dans les transports.

Aurélien Braud, directeur du marketing à la TBM avance que la fréquentation est quasiment revenue à la normale dans les transports pour un mois de juillet. Alors pour lui, ce changement d'autocollants ce n'est pas un assouplissement des mesures sanitaire, au contraire. "Il est plus efficace d'autoriser les voyageurs à s'asseoir sur l'ensemble des sièges afin qu'ils ne se concentrent pas sur les parties de stationnement debout, dans les situations d'affluence."

La CFTC demande plus de police municipale

L'argument ne tient pas pour Pascal Simoneau, conducteur de tram et syndiqué CFTC. Lui ne comprend pas cet affaiblissement des règles de distanciation. "D'un côté, on demande aux gens de porter des masques et de rester les uns séparés des autres et puis on les autorise quand même à s'asseoir les uns à côté des autres." Surtout, ce changement n'est pas compréhensible pour lui, alors que le nombre de cas de covid-19 augmente en Gironde. Alors qu'il constate aussi un certain relâchement de la part des usagers des transports qui sont moins nombreux à porter le masque, notamment "à partir de 19-20 heures". Il demande plus de police municipale sur les quais et dans les trams et les bus pour faire respecter le port du masque dans les transports en commun.