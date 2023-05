Téléo : le téléphérique urbain de Toulouse fête bientôt son premier anniversaire

C'est le téléphérique urbain le plus long de France : il relie sur trois kilomètres l'Oncopole à l'université Paul Sabatier, en passant par l'hôpital de Rangueil. Téléo qui fêtera son premier anniversaire le 13 mai a enregistré 1,5 million de trajets depuis un an, selon la régie de transport public Tisséo.

Téléo est emprunté majoritairement par des soignants, des médecins de l'hôpital et des étudiants. L'université Paul Sabatier compte 30.000 étudiants, l’Oncopole 10.000 employés. Entre les deux, l’hôpital de Rangueil réalise 200.000 consultations par an. Téléo devrait enregistrer son deuxième million de passagers durant l’année 2023.

Marianne Lescure, cadre de santé au bloc opératoire de l'Oncopole, prend le Téléo quotidiennement. Elle réside dans le quartier de Rangueil et se rend au travail le matin, vers 7h20 en empruntant Téléo "quand il n'y a pas trop de vent. Il n'y a plus les pannes survenues au début. Cela reste un mode de déplacement fiable et doux. Quand le ciel est dégagé vous voyez la chaîne des Pyrénées, cela offre un spectacle qui vous met en forme le matin quand vous allez travailler."

Marianne Lescure a remarqué qu'il y avait davantage de fréquentation le soir, à partir de 18 heures. Elle a remarqué que des familles emmènent pendant ces vacances scolaires leurs enfants pour découvrir le Téléo comme une attraction. "Des touristes prennent des photos, c'est spectaculaire, ça survole la Garonne, c'est un loisir".

Grâce au Téléo, selon Marianne Lescure, on évite "le verrou du rond-point de Langlade qui à certaines heures est une très grosse contrainte, très chargé en circulation. Les lignes de bus se sont développés au départ de l'Oncopole depuis l'arrivée de Téléo." Elle explique que des chirurgiens qui travaillent à la fois sur les sites de l'Oncopole et de Rangueil utilisent le Téléo. "Cela peut être une attractivité sur notre pôle et cela facilite les échanges entre la faculté et l'Oncopole."

Tisséo propose des abonnements, comme pour le métro, le tramway ou le bus. Il existe aussi un ticket découverte à 3,50 euros l'aller-retour pour un usage occasionnel. Téléo fonctionne tous les jours de 5h15 du matin à 22h. 15 cabines qui peuvent transporter chacune 34 passagers, il y a vingt places assises. Pendant les heures de pointe, il y a une cabine toutes les 1 minute et 30 secondes.

