Téléphérique de Brest : l'humour brestois s'envole

A Brest, on ignore pour l'instant si le téléphérique pourra reprendre ce samedi, comme prévu à l'issue de la maintenance annuelle. En attendant, les brestois ont de l'humour. Tout shuss.

Cette fois, il n'y a pas d'appel à venir en tenue de ski dans les gares du téléphériques. Mais un groupe de copains a construit un oratoire devant la station Jean Moulin. Une maquette en carton des Capucins, avec un téléphérique miniature est posé devant deux bouquets de fleurs " en hommage à Charlotte, la cabine tombée trop tôt" précise le post facebook. "

Hommage à Charlotte

L'illustré Martine fait son grand retour. Elà, c'est Martine qui regarde les plan pourris du téléphérique de Brest.

Ceux qui chantent " tombée là, tombé la cabi-i-ne" sur l'air de " Tomber la chemise" de Zebda. Ceux qui constatent sur tweeter que les brestois ne craignent plus que le ciel leur tombe sur la tête mais le téléphérique. Ceux qui propose que " Brest équipe le téléphérique en parachute Tant pis pour les surcoûts".

Enfin, il y a ce détournement de l'affiche de cinéma du Titanic proposé par Marc pour " l'inauguration du futur cinéma des Capucins :

En avant première, pour l'ouverture du futur cinéma des Capucins #Brest le #telepherique. pic.twitter.com/Wvj2p5BElO — Marc Quentel (@K3NT3L) August 12, 2017

On voit Léonardo Di Caprio et Kate Winslet sérrés l'un contre l'autre au dessus du téléphéric ( notez l'orthographe ic comme Titanic). Les goristes, les célèbres chanteurs humoristes de Brest, n'ont pas encore fait savoir s'ils planchent sur une chanson dédiée aux déboires du téléphérique mais on compte sur eux.