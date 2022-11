Téléphérique entre Bordeaux, Lormont et Cenon : début de la concertation publique

Après Brest en 2016 , Toulouse au printemps 2022 , la métropole de Bordeaux aura bientôt à son tour un téléphérique qui survolera la Garonne. La concertation publique débute ce lundi autour du projet de télécabines entre le quartier de Bacalan (Achard/Cité du Vin) et les communes de Lormont et Cenon.

Entre 9.000 et 16.500 voyageurs par jour

Monter dans une télécabine à la Buttinière, dévaler les coteaux de Lormont et Cenon, survoler la Garonne, s’extasier devant la vue panoramique de Bordeaux avant de descendre à la station Achard à Bacalan, parcourir 2km à vol d’oiseau en moins de 7 mn de temps de trajet… Voici l’un des neuf tracés possibles du futur téléphérique qui reliera les tramways A et B.

Carte des tracés possibles du futur téléphérique urbain de Bordeaux Métropole (extrait du dossier de concertation publique) - Bordeaux Métropole

"Désenclaver les territoires insuffisamment desservis notamment ceux de la rive droite, longtemps laissés de côté"

La Buttinière apparaît comme un carrefour modal en raison de la proximité du Pôle des Iris, de la polyclinique Rive Droite, du parc des Côteaux et du parking P+R. Mais d’autres terminus sont envisagés, rive droite au centre commercial des 4 Pavillons ou au Rocher de Palmer à Cenon. Rive gauche, au niveau de la Cité du Vin, près du Pont Chaban-Delmas. Dans la mesure où ce dernier secteur est classé patrimoine mondial par l’Unesco, "une attention particulière sera portée par Bordeaux Métropole à la qualité de l'insertion du projet, en lien avec l'architecte des bâtiments de france et l'UNESCO."

Les caractéristiques du futur téléphérique de Bordeaux Métropole (extrait du dossier de concertation publique) - Bordeaux Métropole

Certains tracés prévoient en outre la création d’une station supplémentaire dans le quartier Lormontais de Lissandre. Dans le dossier de concertation publique, la métropole de Bordeaux décrit ces futures télécabines comme "des passerelles entre les deux rives" capables de transporter « entre 9.000 et 16.500 voyageurs par jour ».

Gadget ou besoin réel ?

Ecologique et économique (bien moins cher que le tramway), ce projet de téléphérique vise, selon Bordeaux Métropole, à "décongestionner et fluidifier les déplacements d’une rive à l’autre". Avec un coût oscillant entre 53 et 72 millions d’euros en fonction du tracé retenu, "le chantier représente l’équivalent budgétaire de 3 km de tramway", explique l’un de ses partisans, Jean Touzeau, maire de Lormont et vice-président de Bordeaux Métropole dévolu à la valorisation du fleuve, aux franchissements et au rééquilibrage rive droite.

Les avantages du téléphérique urbain (extrait du dossier de concertation publique) - Bordeaux Métropole

"Un mode de transport attractif à fort potentiel touristique"

"L’objectif est de créer une liaison directe attractive par transport en commun entre les quartiers situés sur les hauteurs de Lormont et Cenon en rive droite et le secteur de Bacalan/Achard en rive gauche de la Garonne". Selon Bordeaux Métropole, ce téléphérique "permettra à la fois d’être un moyen de déplacement quotidien très rapide pour ses habitants, un emblème attractif pour les touristes et une fierté architecturale pour tous ceux qui le visiteront".

Une réunion publique le jeudi 1er décembre à Bordeaux

La concertation publique, dont le dossier est accessible sur le site de Bordeaux Métropole , va s’étendre sur deux mois et demi (clôture prévue le lundi 13 février 2022 à midi),. Deux réunions publiques sont prévues pour débuter et clore la concertation. La première, ouverte à tous, se tiendra le jeudi 1er décembre à 18h à l’hôtel de Bordeaux Métropole.