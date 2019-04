Téléphoner ou conduire les provençaux ont du mal à choisir

"Vous direz à ses enfants que vous deviez vraiment répondre à ce SMS". Cette phrase se trouve sur l'une des nouvelles affiches de la campagne de prévention de la Sécurité Routière, elle accompagne une photo d'un motard, au sol après un accident.

Une nouvelle campagne choc pour frapper les esprits car les chiffres sont éloquents : 9 français sur 10 utilisent leur portable au volant, ce qui multiplie le risque d'accident par 3. Dans le Var, sur les 3 premiers mois de l'année, le nombre d'infractions liées au téléphone au volant a bondi de 40%.

Textos, mails, recherches internet, appels...

Mais pourquoi ne peut-on pas se passer du téléphone portable, au point de mettre sa vie et celle des autres en danger ? Michèle, par exemple, téléphone au volant : "_quand je sors du travail, j'appelle mes enfants_, j'ai dix minutes devant moi, j'en profite". Anthony est chauffeur de taxi : "quand il faut que j'écrive un SMS par ce que j'ai besoin de joindre un client ou un collègue, je le fais".

Une attitude que ne comprend pas Pierre, motard à ses heures et dépanneur en informatique : "_les gens pensent qu'ils sont dans leur bulle_, que rien ne peut leur arriver, qu'ils perdent du temps en conduisant, alors ils font comme dans leur salon ou leur bureau. J'en vois même qui conduisent avec le téléphone dans une main et une cigarette dans l'autre, on se demande comment ils font pour conduire"

Un risque d'accident démultiplié

Des conduites qui peuvent s'avérer dangereuses. Envoyer un texto multiplie par 23 le risque d'accident. Alain est chauffeur pour une grande entreprise à Rousset : "on les repère à leur conduite, ceux qui téléphonent, ils font des zigzags, ils changent de voie, se déportent ou freinent sans raison".

Pour la Sécurité Routière le jeu n'en vaut pas la chandelle. Dans une campagne d'affichage et de sport radio qui démarre ce 2 avril, elle rappelle donc la futilité de l'usage irrépressible du téléphone au volant au regard des risques encourus. Une amende et des points en moins sur le permis de conduire, certes, mais surtout : "sur la route le téléphone peut tuer". Le téléphone est responsable d'un accident corporel sur 10.