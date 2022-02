TÉMOIGNAGE. Des voyageurs verbalisés à Marseille pour être montés dans un train conseillé par la SNCF

Sacrée mésaventure en gare de Marseille-Saint Charles ce mardi soir, où les voyageurs prévus sur l'Intercités Bordeaux-Marseille n°4659 (en retard d'une heure et demi), ont reçu une amende de 140 euros pour être montés dans un TER comme le leur conseillait pourtant la SNCF quelques heures plus tôt.

Une haie de contrôleurs sur le quai

Tout commence dans l'après midi. L'Intercités Bordeaux-Marseille n°4659 affiche une heure et demi de retard. C'est la correspondance de Frédérique, 66 ans. Dans son train, la SNCF conseille donc à tous les passagers dans sa situation de prendre à la place en gare de Narbonne, le TER n°876542 à destination de Marseille. Avant de monter à bord, Frédérique demande au contrôleur si malgré son billet Intercités elle peut le prendre : on lui dit que oui. Une fois en route, on recontrôle son billet : pas de problème. Mais quand les portes du train s'ouvrent à Marseille, une rangée de contrôleurs attend Frédérique et les autres pour les verbaliser. Raison invoquée : son billet Intercités ne lui permet pas de prendre un TER.

"Nous étions vraiment des gens coupables et nous avons été presque bousculés !"

"Nous étions vraiment des gens coupables et nous avons été presque bousculés !" raconte la voyageuse. "C'est vrai que je me suis un petit peu énervée en disant : maintenant c'est fini les plaisanteries, vous allez me laisser passer" reconnait Frédérique, "et là, une haie de flics se lève". Impossible pour l'instant de connaître le nombre de passagers dans sa situation mais "j'entendais tellement les gens hurler que je savais que je n'étais pas toute seule" explique la voyageuse de 66 ans.

Investigations en cours à la SNCF

"Non seulement je vais réclamer l'annulation mais aussi une compensation" assure Frédérique, vu le manque "de politesse et de respect pour le voyageur" dont elle estimé avoir été victime.

Nous avons contacté la SNCF qui "mène des investigations". La raison de la verbalisation est valable nous explique-t-on, (un billet Intercités ne permet plus aujourd'hui de prendre un TER), mais si "une déficience" dans la communications des agents est constatée, explique la SNCF, les clients seront dédommagés.