TÉMOIGNAGE - Mobilité en milieu rural : partagez votre quotidien à l'occasion de notre journée spéciale

À l'occasion de la journée spéciale "Un jour chez nous", France Bleu Normandie sera à Tinchebray-Bocage (Orne) toute la journée du mercredi 5 avril 2023 pour parler de la mobilité en milieu rural.

ⓘ Publicité

Comment vous déplacez-vous au quotidien ? Est-ce plus dur ou plus facile qu’avant d’aller faire vos courses, rendre visite à des proches ? Plus cher ou pas ? Essayez-vous d’être plus écologiques dans vos déplacements du quotidien ? En passant par exemple à l’électrique ?

Partagez votre expérience au quotidien en nous envoyant vos témoignages dans le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra être lu à l'antenne. Et si vous le souhaitez, nous vous contacterons pour développer votre réponse sur France Bleu Normandie.