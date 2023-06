TÉMOIGNAGES - Voyageurs bloqués dans la Ligne 4 : "2h15 dans le métro pour un trajet de 16 minutes"

"Il faisait chaud, très chaud. Il n'y avait pas de clim, il devait faire 35 ou 36 degrés." Plusieurs centaines de passagers se sont retrouvés bloqués, parfois sous les tunnels sur la ligne 4 du métro ce mercredi soir , avant d'être évacués au terme d'une très longue attente. Le journaliste Laurent Bazin, qui était dans l'une de ces rames, témoigne sur France Bleu Paris : "Il y avait autour de moi des gens et notamment un bébé qui était écarlate le pauvre, qu'on a réussi à ventiler grâce un petit ventilateur manuel."

"Un incident exceptionnel", selon la RATP s'est produit à 18h20, interrompant le trafic. Après 20-25 minutes d'attente, le courant s'est coupé et la lumière s'est éteinte dans l'une des rames à l'arrêt et c'est là que la panique a commencé explique Lucas, un passager : "des gens ont commencé un petit peu plus paniquer, à faire des semi-malaises."

La RATP a commencé les évacuations vers 19h45 et elles se sont terminées vers 21h30, soit deux heures après le début de l'incident. Camille, une des passagère explique comment ils ont réussi à sortir de la rame "au bout d'un moment, quelqu'un a ouvert par la force les portes donnant sur la voie. Une personne est descendue et ensuite on a commencé à descendre sur la voie. C'était vers 20 h 10."

Alors que le calvaire se termine enfin Lucas déplore la gestion de ce blocage et le manque de communication aux passagers "Est ce que c'est normal de laisser des gens comme ça sous terre, dans des tonnes de métal, sous 30-40 degrés, sans explication et sans possibilité de sortir ?"

Une enquête interne a été lancée par la RATP pour déterminer les cause de l'incident. De son côté, Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France Mobilités, a indiqué qu'il fallait radicalement améliorer le service aux voyageurs en cas de perturbations.