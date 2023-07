TÉMOIGNAGES - Les Azuréens n'en peuvent plus des TER bondés l'été

"C'est la guerre", selon Mohamad. Il habite à Nice et travaille à Monaco. "Chaque été, c'est pareil et je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Je suis toujours autant choqué et fatigué de cette situation", explique-t-il après une journée de travail en gare de Nice-Ville. Avec l'arrivée des touristes, les rames de trains régionaux sont pleines à craquer. Les TER bondés compliquent la vie des Azuréens qui travaillent pendant la saison estivale.

Pour Mélissa : "Entre 7 heures et 9 heures le matin, entre 16 heures et 18 heures le soir, c'est la même histoire, les trajets entre Monaco et Nice-Ville sont saturés, tout le monde se pousse." Son amie Laura partage l'analyse. "C'est l'enfer, entre les touristes qui rentrent de la plage avec leurs bouées encore gonflées, ceux qui refusent de s'avancer alors qu'il reste de la place", souligne-t-elle. Laura ajoute : "J'arrive à rester zen, mais ça finit toujours par crier".

Des tensions et des abonnements

Karim est plus radical et perd plus facilement son calme. Il raconte : "L'autre jour, il y avait un Américain qui avait posé ses sacs et valises sur les sièges. Je lui ai gentiment demandé de les enlever. Il a refusé. J'ai fini par tout balancer par terre pour m'asseoir !"

Des situations de tensions comme celle-ci Jérémy aussi en a vécues. Mais ce qui l'énerve le plus c'est le prix de l'abonnement pour un service qui n'est pas à la hauteur. "On paie chaque, mois pour garantir une place et arriver à l'heure au travail, pas assise forcément mais une place correcte. Au lieu de ça, on est serré comme des sardines. Et encore les sardines doivent être moins à l'étroit dans leurs boîtes", ironise-t-il.

Une question reste en suspens pour Richard qui effectue quotidiennement des trajets entre Menton et Nice : "Pourquoi les trains sont plus courts en été alors que nous sommes plus de passagers ?"

Plus de trajets sur l'ensemble de la région Sud d'ici 2025

La région Sud a annoncé la semaine dernière l'augmentation du trafic ferroviaire pour inciter les gens à utiliser des mobilités douces. Renaud Muselier assure que d'ici à 2025 le réseau des trains régionaux passerait à 750 trajets par jour contre 590 en moyenne actuellement pour l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais les Azuréens ne souhaitent pas de promesse, ils ne veulent simplement plus rester à quai.