Tempête Alex : Les routes coupées ce dimanche matin dans les Alpes Maritimes

France Bleu Azur fait un point sur les routes coupées et les transports perturbés suite à la tempête Alex. La préfecture déconseille aux automobilistes de se rendre dans le Moyen et le Haut pays.

Voici la situation communiquée à 9h50 dimanche matin par le Centres d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) des Alpes-Maritimes :

TINÉE

- En raison d’une coulée de boue, la RM 2205 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens depuis le 02/10/20 à 14h00 pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction du Pont de Clans, le 02/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RM 2205 (St Sauveur) est coupée à la circulation dans les deux sens, 500m après le croisement avec la RM 2565, depuis le 02/10/20 à 15h50, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RM 2565 (Rimplas) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Valdeblore et le croisement avec la Tinée, depuis le 02/10/20 à 17h00, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RM 32 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre la Tour et Utelle, le 02/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.

ESTÉRON - PRÉALPES

- Préalablement coupée en raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est rouverte à la circulation sur une voie, après Toudon en direction de Tourette-du-Château, le 03/10/20 à 18h10, pour une durée indéterminée;

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 110 (Le Mas) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du pont de la Gironde, le 03/10/20 à 16h35, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 02/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.

PAYS GRASSOIS

- Rien à signaler.

PAILLON/TURINI

- Rien à signaler.

VÉSUBIE

- En raison des intempéries et d’un risque d’effondrement, la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation:

- 1 km avant et après Saint-Jean-la-Rivière,

- au niveau de Gordolon,

- 2 et 4 km au nord de Roquebilière,

- 1 km au nord de Saint-Martin-Vésubie et sur 3 points sur 3 km, depuis le 03/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée;

- En raison des intempéries, la RM 94 (Saint-Martin-Vésubie - route de la Madone de Fenestre) est coupée dans les deux sens de circulation, 3 km après l’intersection avec la RM 2565, depuis le 03/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée;

- En raison des intempéries, la RM 31 (Venanson) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 03/10/20 à 2h15, pour une durée indéterminée;

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RM 2565 (St-Martin-Vésubie) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1km après St-Martin en direction de la Colmiane, le 02/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée.

MENTON/ROYA/BEVERA

- Préalablement coupée en raison d’un éboulement, la RD 2204 (Breil-sur-Roya – col de Brouis) est rouverte dans les deux sens de circulation, le 04/10/20 à 06h20;

- En raison d’un glissement de terrain, la RD 6204 (Breil-sur-Roya) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3km500 au nord de la jonction RD6204 / SS20 (Frontière Italienne), le 3/10/20 à 15h00, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un effondrement de la chaussée, la SS 20 (Airole – Italie) est coupée dans les deux sens de circulation, depuis 9h le 03/10/20, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 2204 (Breil-sur-Roya – col de Brouis) est coupée dans les deux sens de circulation, le 02/10/20 à 22h30, pour une durée indéterminée;

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 6204 (Tende) est coupée dans les deux sens de circulation, le 02/10 à 22h15, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km après Saint-Dalmas-de-Tende en direction de Fontan, depuis le 2 octobre 2020 à 12h30, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée;

- En raison de chutes d’arbres, la RD 91 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée;

- En raison de chutes d’arbres, la RD 191 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de Viévola, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée;

- Le tunnel de Tende (RD 6204) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h, pour une durée indéterminée;

- En raison du débordement du vallon de Berghe, la RD 42 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 18h, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 40 (Saorge) est coupée à la circulation dans les deux sens, avant le hameau de Maurion, le 2/10/20 à 18h30, pour une durée indéterminée.

HAUT-VAR/CIANS/DALUIS

- Rien à signaler.

MOYEN-VAR

- Préalablement coupée entre le carrefour RM 6202 / RM 2565 et le tunnel de Mescla-Reveston, la RM 6202 est rouverte à la circulation sur cette section, et mise en double sens entre la Gare de la Tinée et le Tunnel de Mescla-Reveston, le 03/10/20 à 19h30, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Villars-sur-Var) est coupée dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 22h10, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un glissement de terrain, la RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice, le 2/10/20 à 20h, pour une durée indéterminée;

- En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence.

BANDE LITTORALE

- Préalablement coupée en raison du risque d’inondation, la RM 6202 bis est rouverte à la circulation, dans le sens Carros / Nice, entre le giratoire de la Manda et le giratoire des Baraques, depuis 09h50 le 04/10/20. Le sens Nice / Carros ainsi que la partie entre le giratoire de la Manda et le giratoire de la 8ème rue dans les deux sens restent fermées;

- En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10 à 23h30, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré;

- En raison de risque de coups de mer, la Promenade Reine Astrid (RD 6327 - Menton) dans le sens France / Italie et la Promenade du Soleil (RD 52 - Menton) sont fermées à la circulation, depuis le 02/10/2020 à 9h50, pour une durée indéterminée;

- En raison du risque d’inondation, les RM 95 et 95d (St-Laurent-du-Var), accès à Cap 3000, sont fermées dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45;

- En raison du risque d’inondation, la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est fermé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h45.

AUTRES SECTEURS

- Sur l’A8, bretelle 51.1 (Accès Carros) coupée suite à la fermeture de la RM 6202bis, le 02/10/20 à 16h30.

TRANSPORT EN COMMUN

Reprise du trafic pour tous les BUS ZOU depuis samedi matin à l'exception des bus de montagne dans les Alpes Maritimes. Les lignes n° 720, 770 et 790 ne circulent pas jusqu’à nouvel ordre.

SNCF

Reprise progressive de la circulation des TER entre Nice et Breil à partir de ce Dimanche 4 octobre 9h. Circulation interrompue entre Breil et Tende. Vérifiez les horaires ICI