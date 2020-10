Tempête Alex : Les routes coupées ce lundi matin dans les Alpes Maritimes

L'état des routes dans les Alpes Maritimes en ce lundi 5 octobre 2020 au matin

En résumer, pour monter ou descendre de Puget Thénier et de la Vallée du Var, de Daluis, de Guillaumes, La 202 est coupée au niveau de Malaussène à cause d'un éboulement. La 6202 est rouverte à la circulation entre le carrefour 6202/2565 et le tunnel de la Mescla. -Reveston, la route est mise en double sens entre la Gare de la Tinée et le Tunnel de Mescla, car il y a eu un glissement de terrain sur la 6102.

La 6204 dans la Roya est coupée, premier éboulement après le Col de l'Arma avant Breil. La circulation est possible entre Saorge et Breil, puis elle est à nouveau coupée au niveau de Fontan, jusqu'à Tende.

Dans la vallée de la Tinée, c'est au niveau de la Bollinette jusqu'à l'embranchement avec la rte de la Vésubie que la route principale, la 2205 est dévastée. Il est donc impossible d'aller à St Sauveur sur Tinée, Isola ou St Etienne.

Le dernier bulletin du CIGT des Alpes Maritimes

Menton/Roya/Bevera :

- la RD 6204 (Breil-sur-Roya) est coupée à la circulation dans les deux sens, au nord et au sud de Breil-sur-Roya, pour une durée indéterminée. Breil-sur-Roya reste accessible par la RD 2204 et réservé au riverains.

Vésubie :

- la RM 2565 (vallée Vésubie) est coupée dans les deux sens de circulation au niveau du giratoire Durandy

- Accès à St-Jean-la-Rivière ET Utelle par Levens et Duranus (RM 19)

- Accès à la Bollène Vésubie par le col de Turini (RD 2566 / RM 70)

- Accès à Lantosque par le col St-Roch (RM 73)

- Accès à la Colmiane (RM 2565) par St-Sauveur-sur-Tinée (RM 2205)

Tinée :

- La route d’accès à Isola 2000 (RM 97) est rétablie à la circulation dans les deux sens, sur une voie.

- la RM 2205 est coupée à la circulation dans les deux sens entre Bancairon et Rimplas, pour une durée indéterminée, l’accès à St Sauveur sur Tinée et Rimplas s’effectue par le col de la Couillole (RD30/ RM30)

- la RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort pour une durée indéterminée

- la RM 58 (Marie) est coupée dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée

- Préalablement coupée en raison d’un éboulement, la RM 56 (Bairols) est rouverte à la circulation dans les deux sens.

Estéron - Préalpes :

- Préalablement coupée en raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est rouverte à la circulation sur une voie, après Toudon en direction de Tourette-du-Château, pour une durée indéterminée

- En raison de l’effondrement d’un pont, la RD 110 (Le Mas) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du pont de la Gironde, pour une durée indéterminée

- la RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, au sud de Toudon pour une durée indéterminée.

Moyen-Var :

- La RM 6202 est rouverte à la circulation et mise en double sens entre la Gare de la Tinée et le Tunnel de Mescla-Reveston

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Villars-sur-Var) est coupée dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée

- La RM 6102 (Utelle - entre le tunnel de Mescla-Reveston et la gare Tinée) est coupée à la circulation, dans le sens Digne-Nice, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, Déviation mise en place dans les deux sens pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence. Déviation pour les VL possible par RD17 via Roquestéron et Gilette.

Haut-Var/Cians/Daluis :

- En raison d’un affaissement de chaussée, la RD 2202 (Entraunes) est coupée à la circulation dans les deux sens,2km au nord d’Entraunes, le 04/10/20 à 20h30 pour une durée indéterminée

- En raison d’un éboulement, la RD 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction de Massoins, pour une durée indéterminée.

Bande Littorale :

- En raison du risque d’inondation, la RM 6202 bis est coupée à la circulation, dans le sens Nice / Carros, ainsi que la partie entre le giratoire de la Manda et le giratoire de la 8ème rue dans les deux sens

- En raison d’un incident technique, le tunnel de Cap Estel (RM 6098 – Eze) est coupé dans les deux sens de circulation, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par voie communale Raymond Poincaré

- En raison de risque de coups de mer, la Promenade Reine Astrid (RD 6327 - Menton) dans le sens France / Italie et la Promenade du Soleil (RD 52 - Menton) sont fermées à la circulation, depuis le 02/10/2020 à 9h50, pour une durée indéterminée

- les RM 95 et 95d (St-Laurent-du-Var), accès à Cap 3000, sont fermées dans les deux sens de circulation

- la RM 99 (Nice), accès à l’aéroport est fermé dans les deux sens de circulation.

Sur l’A8 :

- Bretelle 51.1 (Accès Carros) coupée suite à la fermeture de la RM 6202bis dans le sens Nice / Carros, le 02/10/20 à 16h30.

Chemins de Fer de Provence :

Circulations partir de lundi 05/10 et jusqu'à réouverture de la RN202 : - Rétablissement de toutes les circulations en train entre Nice et Plan du Var. - Aucune circulation ferroviaires entre Plan du Var et Villars-sur-Var. - Substitutions en autocar entre Villars et Digne (sauf trains n°12 et 13)