Tempête Aurore : la circulation des TER interrompue entre Paris et Amiens

Le trafic des TER est perturbé entre Paris et Amiens suite à la tempête Aurore

Attention si vous devez prendre le TER entre Paris et Amiens ce jeudi matin : la circulation des trains est interrompue entre Amiens et Creil (au nord de la capitale) jusqu'à 10 heures dans les deux sens. "La tempête Aurore engendre des perturbations sur l'ensemble du réseau" précise la SNCF. Des arbres sont tombés à plusieurs endroits sur les voies, et des opérations pour les tronçonner sont en cours.

Certains trains en direction ou en provenance de la Normandie, durement touchée par la tempête la nuit dernière, sont également supprimés. La circulation est aussi perturbée entre Amiens et Compiègne. Vous pouvez retrouver en direct le détail des TER concernés sur le site de la SNCF.