Météo France place le Puy-de-Dôme et le Cantal en vigilance orange neige-verglas, le secteur du Sancy est placé en alerte rouge car 60 centimètres de neige et des rafales dépassant les 100 km/h y sont attendus dès ce dimanche soir.

Tempête Bella : alerte rouge dans le Sancy et vigilance orange neige-verglas dans le Cantal et le Puy-de-Dôme

Le département du Puy-de-Dôme place le secteur du Sancy en alerte rouge à cause d'un "épisode neigeux remarquable et venteux" attendu dès ce dimanche soir. 60 centimètres de neige ainsi que des rafales dépassant les 100 km/h sont attendus.

Les autorités demandent de limiter ses déplacements "au maximum" et de bien chausser des pneus hiver en cas de sortie, prévoir aussi des chaînes pour certains secteurs de montagne. Soyez le plus prudent possible sur la route.

Le Puy-de-Dôme et le Cantal en vigilance orange neige-verglas

Météo France place également le Puy-de-Dôme et le Cantal en vigilance orange neige-verglas. La neige est attendue à partir de 650 mètres, avec jusqu'à 20 centimètres, dans le Cézallier. Des rafales à 95 km/h sont attendues.

Circulation interdite aux poids-lourds sur l'A75 et l'A89

Dans le Puy-de-Dôme, le département interdit la circulation sur l'A75 et l'A89 aux véhicules de transport de plus de 7,5 tonnes. Pour l'A89 cela concerne seulement la circulation dans le sens Est-Ouest. Pour l'A75, cela concerne tout le secteur au sud de la jonction avec la N102.

Le département indique aussi que la circulation est interdite aux poids-lourds sur la RD 2089, du carrefour du Pourliat jusqu’à la limite du département avec la Corrèze, ce à compter de ce dimanche 18 heures et jusqu’à lundi 10 heures.