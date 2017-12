Tempête Carmen : l'Auvergne en vigilance jaune

Par Mickaël Chailloux, France Bleu Pays d'Auvergne

L'Auvergne est placée par Météo France en vigilance jaune pour vents violents. Le Cantal l'est également pour un phénomène de neige et de verglas. C'est la conséquence du passage de la tempête Carmen dans les régions de l'ouest et du centre de la France.