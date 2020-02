Tempête Ciara : perturbations sur les lignes SNCF en Champagne-Ardenne

Reims, France

En raison des vents violents qui soufflent et vont encore souffler sur la région, la circulation des trains est d'ores et déjà perturbée sur la Champagne-Ardenne et en Lorraine fait savoir la SNCF. Par mesure de sécurité des trains vont être supprimés sur les lignes Sedan-Reims, Paris-Chalons-en-Champagne, Reims-Châlons-en-Champagne. Des trains sont aussi supprimés en direction de Nancy, du Luxembourg et de Metz. MTO France prévoit des rafales jusqu'à 100 km/h dans la nuit de dimanche à lundi dans les terres. Jusqu'à 160km/h sur les crêtes vosgiennes. Les départements de la Marne et des Ardennes sont en vigilance orange vent violent. SNCF invite les usagers à se renseigner sur le trafic avant de se rendre en gare.