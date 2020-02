La tempête Ciara doit prendre de l'ampleur ce dimanche soir en Normandie. Par précaution, la SNCF a décidé d'arrêter les trains qui partent de Paris en gare de Rouen et Caen. Des liaisons en car seront peut-être mises en place pour rejoindre le Havre et Cherbourg.

Tempête Ciara : terminus à Rouen et Caen sur les lignes normandes ce dimanche soir

Terminus à Rouen et Caen sur les lignes normandes ce 9 février, en raison de la tempête Ciara.

Terminus, tout le monde descend ! Les risques engendrés par la tempête Ciara engendrés poussent la SNCF à prendre des mesures de précaution.

Ce dimanche soir, les trains des lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg s'arrêteront donc respectivement à Rouen et à Caen. La société ferroviaire cherche à mettre en place des cars de substitution pour les voyageurs qui doivent aller plus loin.

Cet après-midi, des cars avaient déjà remplacé les trains sur les liaisons Rouen-Dieppe, Rouen-Caen, Caen-Le Mans-Tous et Lison-Granville.

Les puissantes rafales de vent font tomber des branches ou des objets sur les voies. Ce dimanche, un train est resté coincé entre Carentan et Lison en raison d'un arbre posé sur les caténaires. Cet incident a perturbé la circulation sur toute la ligne, avec près de deux heures de retard au départ de Cherbourg.