Tempête Dennis : un TGV avec à son bord 750 passagers met 15 heures pour relier Nantes à Paris

750 passagers d'un TGV ont mis plus de 15 heures pour arriver à la gare Montparnasse, a confirmé la SNCF, ce lundi matin. La chute d'un arbre sur une caténaire et qui a privé d'électricité la ligne principale entre Nantes et Paris, dans la nuit de dimanche à lundi, est à l'origine du problème.